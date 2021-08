Parfumuri marine pentru el

Versace Men Eau Fraiche are o aroma lemnos-acvatica si este este un parfum ce poate fi purtat exclusiv vara, mai ales ziua, la piscina sau chiar la birou. Notele de varf sunt lamaie, bergamot, carambola (fructul stea), cardamom si lemn de trandafir brazilian; notele de mijloc sunt cedru, tarhon, piper si salvie, iar notele de baza sunt mosc, note lemnoase, sofran, ambra si sicomor. Mireasma lui se impleteste perfect cu aroma verii, avand o persistenta destul de indelungata. Disponibil pe lmj.ro in gramaj de 30, 50 si 100 ml.Cu Aqva Pour Homme Atlantiqve vei simti puterea oceanului intr-o experienta olfactiva. Notele de varf sunt note de apa, bergamota de Calabria, lamaie siciliana si salvie; notele de mijloc sunt note marine, Ambergris si mar; iar notele de baza sunt rasina benzoica, paciuli, vetiver, lemn ambrat si lemn de santal. Este un parfum ce poate fi purtat atat ziua, cat si seara. Disponibil pe lmj.ro in gramaj de 30, 50 si 100 ml.Cu siguranta stii despre renumitul Dolce & Gabbanna Light Blue, mai ales ca este castigator al premiului FiFi Award Fragrance Of The Year Men's Luxe 2008, la doar 1 an dupa lansare. Notele de varf sunt grapefruit, bergamot, mandarina siciliana si ienupar; notele de mijloc sunt piper, rozmarin si lemn de trandafir brazilian; Notele de baza sunt mosc, tamaie si lichen. Este un parfum 100% de vara. Disponibil pe lmj.ro in gramaj de 40, 75 si 125 ml.Lamaie, apa si menta si nu, nu vorbim despre o limonada, ci despre L'Eau par Kenzo pour Homme de la Kenzo, un parfum Aromatic Acvatic de barbati. Este un parfum care se pastreaza in topurile verii, lansat in 1999. Notele de varf sunt yuzu, lamaie si ardei verde; notele de mijloc sunt note de apa, lotus, menta de apa si note verzi; iar notele de baza sunt mosc alb si cedru. Disponibil pe lmj.ro in gramaj de 30 si 50 ml.Ti-am prezentat mai sus doar 4 parfumuri de vara pe care le gasesti online pe lmj.ro , poti alege dintr-o varietate de sute de parfumuri online, toate in acelasi loc.