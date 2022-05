Pantofi cu baretă – se potrivesc cu ținutele business?

Femeile iubesc pantofii, lucru recunoscut de toti. Exista atat de multe modele de pantofi din care acestea pot alege ca la un moment dat pare covarsitoare o astfel de alegere. Intr-un stil elegant sau intr-un stil casual, pentru tinute de zi cu zi sau pentru ocazii speciale, cu toc sau fara toc, cu elemente auxiliare, pantofii de dama sunt nenumarati. La fel si modul in care ii poti combina.

Dintre toate aceste modele, pantofii pumps cu bareta atrag atentia prin caracteristicile pe care le au, dar si prin confortul si eleganta pe care le ofera purtatoarei. Pentru ca, intr-adevar, este vorba despre o pereche de pantofi care ofera si eleganta, si confort in acelasi timp, astfel ca pot fi asortati si la tinutele mai pretentioase, asa cum sunt tinutele business.

Ce sunt pantofii pumps cu bareta?

Desi denumirea lor nu este cunoscuta tuturor, acesti pantofi sunt des intalniti in garderobele femeilor care poarta tinute elegante, mai ales in stilul office. Pantofii pumps sunt acel tip de pantofi confortabili, cu tocuri mici, de regula patrate, prevazuti cu o curelusa in partea din fata. Aceasta are rolul si de a oferi o mai buna sustinere picioarelor, si de a oferi un aspect deosebit pantofilor.

Modelele de pantofi pumps cu bareta pe care le poti gasi in magazinul MODIVO vin intr-o oferta extrem de variata, astfel ca poti alege ceea ce iti este potrivit din punct de vedere al tipului de toc, al culorii, al stilului care te caracterizeaza, al tinutei pe care doresti sa o completezi.

Ce stil este definit de pantofii pumps cu bareta?

Acest model de pantofi este perfect pentru tinutele in stil smart office sau business. Tinutele perfecte pentru o intalnire de afaceri sau pentru birou, mai ales atunci cand tinuta ta trebuie sa fie impecabila, sa imbine eleganta si rafinamentul, pot fi completate cu o astfel de pereche de pantofi. Eleganti, dar si extrem de practici, in culori nenumarate si cu un design simplu, pantofii pumps cu bareta sunt potriviti chiar si celor mai pretentioase femei.

Cu ce poti purta acest model de pantofi?

O astfel de pereche de pantofi se potriveste perfect si cu pantalonii, si cu rochiile, si cu tinutele formate din fusta si sacou sau camasa. Cu pantofii pumps cu bareta poti completa o tinuta business formata dintr-o camasa si un costum elegant sau dintr-o rochie in stil business. Poti purta acesti pantofi si cu o pereche de pantaloni negri si o camasa in aceeasi culoare cu pantofii si poti adauga accesorii elegante diferite.

Pentru ca tinuta sa fie completa, poti alege unul dintre modelele de genti sau posete de pe https://modivo.ro/c/femei/genti-si-posete/posete/shopper. Atunci cand ceea ce porti iti ofera ajuta la cresterea stimei de sine, orice provocare pare mai usoara. Iar din acest punct de vedere, pantofii pumps cu bareta te pot ajuta, pentru ca iti ofera confort, eleganta, o nota distincta, asadar ceea ce este nevoie pentru a avea o stima de sine crescuta.

Poti alege acesti pantofi pentru a-ti completa tinutele cu stil, mai ales ca diversitatea de modele este extrem de mare. Poti alege in functie de culoarea preferata, de designul pantofilor, de tipul tocului sau de outfit-urile la care ii vei asorta. Chiar si cele mai pretentioase femei se vor bucura de ceea ce ofera aceste modele de pantofi.

