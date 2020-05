ONU avertizeaza cu privire la o criza a sanatatii mintale cauzata de pandemie

O criza a afectiunilor psihologice este in crestere, avand in vedere ca milioane de oameni sunt ingrijorati, inconjurati de moarte si boala si sunt fortati sa se izoleze, au spus joi expertii ONU."Izolarea, teama, incertitudinea, haosul economic - toate cauzeaza sau pot cauza probleme psihologice", a spus Devora Kestel, director al departamentului pentru sanatate mintala din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Kestel, care a prezentat un raport ONU si recomandari privind COVID-19 si sanatatea mintala, a afirmat ca o crestere a numarului si a intensitatii bolilor mintale este probabila, iar guvernele ar trebui sa puna aceasta problema in centrul raspunsurilor lor la pandemie, relateaza Reuters."Sanatatea mintala si bunastarea tuturor societatilor au fost afectate sever de criza si reprezinta prioritati care trebuie analizate urgent", a adaugat directorul.Intre cei mai vulnerabili se numara copiii si tinerii izolati de prieteni si colegi de scoala, lucratorii sanitari care vad mii de pacienti contaminati si murind din cauza noului coronavirus.Studiile si analizele in curs arata deja impactul COVID-19 asupra sanatatii mintale la nivel global. Psihologii spun ca a fost inregistrata o crestere a numarului cazurilor de depresie si anxietate in mai multe tari.In plus, violenta domestica a cunoscut o crestere, iar lucratorii din domeniul sanitar au tot mai mult nevoie de sprijin psihologic.Raportul OMS mai arata ca multi oameni sunt stresati de impactul imediat asupra sanatatii si de consecintele izolarii fizice, iar multi altii se tem de infectie, de moarte si de pierderea membrilor familiei.Milioane de oameni se confrunta cu probleme financiare, dupa ce si-au pierdut locuri de munca. Informatiile eronate si zvonurile referitoare la pandemie si nesiguranta privind durata ei ii fac pe oameni nelinistiti si deznadajduiti legat de viitor.Raportul mai subliniaza ca autoritatile trebuie sa ia masuri pentru atenuarea pe termen lung a costurilor sociale si economice.Citeste si:Corona si copiii: Presiunea psihica a autoizolariiAvocatul Poporului ii cere ministrului Sanatatii sa asigure asistenta psihologica pentru personalul medical implicat in lupta impotriva ...citeste mai departe despre " ONU avertizeaza cu privire la o criza a sanatatii mintale cauzata de pandemie " pe Ziare.com