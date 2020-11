Office 365, de la lansare si pana in prezent

Au fost momente cand era, surprinzator, mai simplu sa instalezi o versiune Office pirat de la taraba de la baietii buni din Obor decat sa treci prin furcile caudine ale instalarii si activarii suitei Microsoft.Anii au trecut si lucrurile s-au simplificat dramatic, cu beneficii majore pentru ambele parti (din fericire nu si pentru susnumitii baieti, nevoiti sa urmeze alte oportunitati de cariera).2011. Microsoft anunta cu surle si trambite aparitia suitei Office 365, testata deja in varianta beta de aproximativ un an. In prima faza adresata utilizatorilor corporate, Office 365 era construita pe bazele Microsoft Business Productivity Online Suite careia i-au fost adaugate functionalitatile Office online.Dupa cativa ani oferta Office 365 se diversifica, nu mai sunt targetate doar business-urile, apar variante Home Premium pentru 5 posturi si chiar variante individuale, cu planuri noi adresate tuturor consumatorilor. Trebuie, de asemenea, sa precizam ca exista oferte speciale pentru studenti si universitati sau alte categorii educationale.Un moment important al evolutiei Office 365 este si includerea serviciilor OneDrive in pachet (2013), dar si 2017, care marcheaza momentul in care veniturile generate din abonamentele online la Office 365 depasesc pentru prima data in istorie veniturile din vanzarea de licente Office normale.Numele persista pana in aprilie 2020, cand toate functionalitatile oferite sub umbrela Office 365 sunt redenumite Microsoft 365 si continua sa fie disponibile sub aceasta denumire.Acum tot ce trebuie sa faci ca sa ai Office 365 e sa clichezi un link. Cele 55 dischete sunt de domeniul istoriei, si sigur nu intra la nostalgii.Inca din primii ani, amenintati de concurenta Google Apps, Microsoft a gandit Office 365 ca o platforma cloud-based care sa includa toate aplicatiile din suita Office si nu numai, continand mereu ultimele versiuni si partajand totul online, via OneDrive. In acest moment, Office 365 este un ecosistem intreg, incluzand inclusiv oferte de proba pentru aplicatii de la alti producatori, de exemplu de la Adobe sau Blinkist.Asadar, Office 365 reprezinta un abonament lunar sau anual cu mai multe variante, asigurand accesul la ultimele versiuni ale tuturor aplicatiilor din suita Microsoft Office si la un ansamblu de servicii in cloud, in contrast cu modelul clasic de licente "obisnuite"cu care am fost invatati atatia ani, care se instaleaza pe cate un singur calculator si pot fi utilizate pe termen nedefinit.Office 365 (devenit din aprilie 2020 Microsoft 365) include suita Office (adica Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher si Access) si mai multe servicii online cum ar fi Exchange Online, Skype Enterprise, OneDrive, Teams, Yammer, SharePoint Online. Spre deosebire insa de Office Online, care este o versiune light a suitei Office, dar utilizabila gratuit doar online folosind un browser, Office 365 poate fi utilizata inclusiv local, chiar fara accces la internet, asemanandu-se astfel cu o licenta clasica de Office instalata local. Principiul de baza al Office 365 este de a fi adus imediat la zi in fiecare moment in care apare o versiune noua a vreunei aplicatii.Din punct de vedere al configuratiei necesare, aplicatiile software incluse in Office 365 sunt disponibile pentru sistemele de operare Windows si macOS, dar si pentru device-uri mobile cu sisteme de operare Android sau IOS (au existat si pentru Windows Mobile, dar suportul a disparut odata cu sistemul de operare).Setarile de localizare sunt poate cele mai extinse setari ale vreunui software al momentului, Office 365 fiind disponibil in 91 de limbi, inclusiv romana.Exista multiple variante de abonament, acoperind o plaja larga de preturi, incepand cu Office 365 Personal pentru o singura persoana, cea mai ieftina varianta, abonament familial, pana la solutii Office 365 Business (pana la 300 utilizatori) si Office 365 Enterprise (cu numar nelimitat de utilizatori).Office 365 este un pachet complet de aplicatii acoperind mai toate nevoile unei intreprinderi mici sau mijlocii dar si ale unei corporatii. Insa nu este un pachet perfect. Prin comparatie, solutia de la Google - Google Workplace - este ceva mai prietenoasa, mai usor de utilizat (Google sunt de altfel renumiti pentru usurinta in utilizare si viteza de invatare a aplicatiilor). Pe de alta parte, aplicatiile Microsoft Office 365 sunt cautate deoarece sunt personalizabile si in general contin mai multe optiuni pentru utilizatorii avansati care au suficienta experienta pentru a profita de avantajele lor.De asemenea, limita standard de 1TB de stocare online poate parea limitanta pentru unii utilizatori, iar solutiile care ofera stocare nelimitata sunt mai ieftine la concurenta comparativ cu Office 365. Dar recunoastem ca un procentaj relativ mic de utilizatori au nevoi atat de extinse.Marele avantaj al suitei Microsoft Office 365 fata de solutii echivalente este omniprezenta sa. Practic orice utilizator de PC este familiarizat cu suita Office, fiind vandut in toate teritoriile, inclusiv China (notorie pentru ecosistemul sau web specific, unde, de exemplu, serviciile de tip Google Apps nu functioneaza sau functioneaza limitat).In viitor Office 365 va trebui sa continue sa inoveze, pentru a continua sa faca fata competitiei in crestere, mai ales din partea Google.