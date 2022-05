O scoala nautica iti va schimba statutul si iti va indeplini toate visurile!

Povestile si filmele cu navigatori au fermecat copilaria fiecaruia dintre noi. Indiferent de generatia din care faci parte, cu siguranta ai privit cu placere aventurile echipajului navei Speranta din filmul romanesc „Toate panzele sus!“, sau ai participat cu sufletul la gura la aventurile „Piratilor din Caraibe“.

Oameni precum Cristofor Columb sau Magelan si-au asigurat un rol decisiv in istoria lumii, contribuind la descoperirea unor noi teritorii si la crearea de legaturi intre civilizatii pana atunci izolate. Ei sunt considerati, in continuare, demni de admirat.

In zilele noastre, toti cei care cred ca poseda un astfel de spirit au, la randul lor, posibilitatea de a parasi tarmurile in cautarea aventurii. Se pot bucura de aceasta sansa daca participa la cursurile organizate de o scoala nautica, precum SetSail. Iata multiplele posibilitati pe care ti le deschide o astfel de decizie!

Pe ce ape te poti aventura cu permisul obtinut la o scoala nautica?

Asa cum exista mai multe categorii de permis auto, exista si diferite variante de permis de conducere a unei barci. Diferenta consta in faptul ca, daca permisul auto se refera la tipul de vehicul pe care il poti conduce, cel pentru ambarcatiuni atesta zona in care ai dreptul sa navighezi.

Bineinteles ca nu este nici intelept si nici recomandat sa te aventurezi, atunci cand esti lipsit de experienta, in largul marilor si al oceanelor. Tocmai de aceea, structura este astfel gandita incat sa permita acumularea progresiva de experienta.

Primul permis pe care il poti obtine atunci cand urmezi cursurile organizare de o scoala nautica este cel de categoriile D si/sau C, pentru ambarcatiuni cu motor (M) si, daca se doreste, vele sau sailing (S).

Categoria D ofera dreptul de a naviga pe apele interioare, precum lacuri, canale, rauri si fluvii, pana la varsarea acestora in mare sau in ocean. Prin urmare, iti ofera dreptul de a conduce o ambarcatiune inclusiv prin estuare si delte, deci in Romania vei putea sa mergi fara probleme cu barca si in Delta Dunarii.

Categoria C ofera dreptul de navigatie maritima costiera pana la o departare de tarm de cel mult 6 mile. Senzatia iesirii pe mare este unica iar, odata gustata, vacantele petrecute alaturi de familie si de prieteni se vor schimba pentru totdeauna!

Un permis categoria C/D se obtine automat pentru ambarcatiuni cu motor – M. Daca iti doresti sa navighezi si cu vele, poti adauga litera S – sailing – prin practica pe ambarcatiuni cu vele si prezentarea unei diplome care sa ateste aceasta specializare.

Dupa 2 ani de la obtinerea permisului categoria D sau C, poti reveni la o scoala nautica pentru a urma cursurile necesare pentru obtinerea categoriei B. Aceasta iti permite sa navighezi pana la o distanta de 24 de mile fata de uscat, deci aventura devine si mai palpitanta!

Pentru a obtine categoria A – all zone – trebuie sa mai treaca inca 2 ani de la obtinerea brevetului categorie B. Categoria A iti permite sa navighezi oriunde doresti, atat pe ape interioare, cat si pe mari si oceane, indiferent de distanta fata de tarm. Lumea iti este deschisa si vei pluti cu mandrie pe urmele celor mai mari navigatori care au strabatut vreodata apele planetei!

Experientele traite intr-o scoala nautica si apoi pe ape iti vor oferi insa mai mult decat un simplu permis. Ele te vor transforma ca om si iti vor deschide posibilitati pe care acum nici macar nu le banuiesti!

