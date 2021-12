Nu știi ce cadou să-i cumperi mamei tale de Crăciun? 7 idei din care să te inspiri

Alegerea unul cadou pentru mama poate fi dificila, mai ales ca toata lumea isi doreste ca darul sa fie apreciat si util. Daca nu stii ce cadou sa-i cumperi mamei tale, iar de fiecare data cand o intrebi ce-si doreste iti spune "nimic", atunci avem cateva idei din care sa te inspiri.

Am grupat cateva idei de cadouri pentru mame, in functie de pasiunile acestora, astfel incat sa-ti fie mai usor sa faci alegerea perfecta.

1. Pentru mame care adora sa stea in bucatarie

Daca mama ta adora sa gateasca si sa repare prajituri, atunci cu siguranta se va bucura daca va primi in dar o masina de facut carnati, o masina de tocat carne sau un aparat de impaturit sarmale.

Iar daca are deja aceste ustensile iti poti indrepta atentia catre un set de tavi pentru preparat prajituri, forme pentru taiat fursecuri, un mixer sau chiar un aparat de topit ciocolata. Practic, orice aparat necesar in bucatarie pe care nu il are inca va reprezenta o bucurie uriasa cand vine vorba despre cadouri mama Craciun.

2. Pentru mame care asculta muzica

Daca mama ta se numara printre acele persoane care asculta muzica, te poti orienta catre un set de casti fara fir, pe care sa le poata folosi cand iese din casa, fara sa fie incomodata de firul castilor.

3. Pentru mame care pun accent pe ingrijirea personala

In cazul in care te intrebi ce sa-i cumperi mamei tale de Craciun, iar aceasta este pasionata de ingrijirea personala, iti poti indrepta atentia catre un uscator de par profesional, un ondulator sau un set de aparat pentru masaj facial ori o rola de masaj. Adauga si cateva cosmetice pe care aceasta le prefera si ai obtinut cadoul perfect.

4. Pentru mame care adora clipele de relaxare pe canapea

Daca mama ta adora sa se relaxeze in timp ce se uita la televizor sau in timp ce citeste o carte si sa se ghemuiasca in fotoliu sau pe canapea, atunci o patura calduroasa si pufoasa este cadoul perfect.

5. Pentru mame care adora ceaiul

Mama ta se numara printre persoanele care nu concep nicio zi fara cel putin o cana mare de ceai? Atunci fa-I cadou un kit special pentru ceaiuri. Poate contine un ceainic, un fierbator de apa, diverse tipuri de ceai si un suport pe care acestea sa fie asezate la loc de cinste in bucatarie.

6. Pentru mame extrem de ocupate

Pentru mamele extrem de ocupate, curatenia casei este o adevarata provocare, deoarece trebuie sa faca toate acele activitati casnice intr-un timp extrem de scurt. Daca mama ta se numara printre aceste persoane, atunci te poti gandi serios la cadouri care sa-i usureze aceste activitati, precum un aspirator robot.

Iar in cazul in care mama ta iti indreapta tot mai mult atentia catre o alimentatie sanatoasa, dar ii este dor de cartofii prajiti si alte preparate prajite, poti achizitiona un air-fryer.

7. Pentru mame care adora sa citeasca

Mama ta se numara printre persoanele care adora sa citeasca? Atunci cartile reprezinta cadoul perfect pentru aceasta. Poti cumpara ultima carte a autorului preferat sau cartile pe care stii ca si le doreste. Iar daca nu stii ce carti sa-i cumperi, de teama sa nu le aiba deja, poti achizitiona o lampa de citit sau chiar un kindle.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.