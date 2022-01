NetBet, primul cazino licențiat în Romania, anunță un nou Pachet de Bun Venit în 2022

NetBet, unul din cele mai populare nume de pe piata de gambling autohtona, incepe anul in forta, oferind amatorilor de jocuri de casino online un nou Pachet de bun venit, mai consistent si mai atragator fata de cel precedent.

Astfel, cei care isi deschid cont la NetBet Casino in perioada urmatoare pot beneficia de un nou Pachet de bun venit in 5 etape, in valoare totala de 5.000 RON si 650 de rotiri la sloturile 40 Burning Hot, Shining Crown, Book of Dead, Burning Hot si 20 Super Hot. Noul pachet inlocuieste oferta cu 3.000 RON si 300 de rotiri disponibila pana in prezent.

Dupa cum mentionam, este vorba despre un Pachet de bun venit care se acorda in 5 pasi, la primele 5 depuneri, fapt care reprezinta un avantaj fata de ofertele care se acorda o singura data, doar pentru primul depozit.

Pentru a activa noul Pachet de Bun Venit NetBet Casino se pot folosi, pe rand, codurile speciale 1NB, 2NB, 3NB, 4NB si 5NB. De exemplu, un client care efectueaza o prima depunere minima de 100 RON, folosind codul 1NB, va primi de la NetBet alti 100 RON (cu conditii de rulaj) plus 100 de rotiri la slotul 40 Burning Hot plus cele 100 de rotiri pentru clientii noi acordate o singura data. Dupa finalizarea rulajului necesar, se pot activa, pe rand, toate celelalte 4 oferte.

Majoritatea pachetelor de bun venit la casino au anumite limitari in ceea ce priveste castigurile posibile, iar acesta este un aspect destul de neplacut pentru majoritatea jucatorilor. Vestea buna este ca noul pachet de bun venit NetBet Casino ridica foarte mult stacheta in aceasta privinta, limita castigurilor posibile obtinute din rulaj fiind stabilita la nu mai putin de 20.000 RON.

Cine este NetBet?

NetBet este primul operator care a primit licenta ONJN in anul 2015, anul in care piata jocurilor de noroc autohtona a fost reglementata din punct de vedere legislativ.

La vremea respectiva, compania avea in spate aproape 15 ani de activitate pe piete precum cele din Anglia sau Franta, asa ca a reusit sa devina rapid una din principalele destinatii pentru iubitorii jocurilor de noroc din Romania.

In prezent, NetBet functioneaza in deplina siguranta si legalitate, in baza licentei definitive L1160651W000195, valabila pana in anul 2026, conform D.1279 /29.06.2016.

Puncte forte la NetBet Casino

Printre atuurile cu care NetBet reuseste sa se mentina in topul preferintelor jucatorilor autohtoni se numara pachetul de bun venit, cea mai mare colectie de jocuri disponibila la un cazino romanesc, promotiile zilnice si lunare, programul de fidelitate si, nu in ultimul rand, garantia oferita de un brand de incredere, castigator al multor premii din industrie, asa cum au fost premiul "Best Customer Support" acordat de Casino Magazine in 2015 sau premiul "Best Online Sports Betting Operator", acordat de Central & Eastern European Gambling Conference & Awards in 2016.

In plus, cei de la NetBet au reusit mereu sa capteze atentia prin tot felul de surprize placute, iar cel mai recent exemplu este seria spoturilor publicitare lansata pe finalul anului trecut. Videoclipurile Taxi, Nunta si Santier au devenit virale in mediul online, adunand sute de mii de vizualizari pe YouTube.

Platforma de cazino NetBet este 100% sigura, fiind acreditata de organizatii specializate in reglementarea si controlul site-urilor de jocuri de noroc online. Si, pentru ca NetBet pune pe primul loc siguranta datelor personale si a tranzactiilor, compania foloseste cele mai bune tehnologii de criptare a datelor disponibile pe internet, asa ca nu exista riscuri in ceea ce priveste depunerile sau retragerile efectuate la NetBet Casino.

Sloturile disponibile la NetBet Casino sunt alese cu atentie de la cei mai buni provideri (EGT, Novomatic, NetEnt, Pragmatic Play, iSoftBet, Microgaming si multi altii), iar colectia este extinsa lunar cu noi si noi titluri atractive.

Pe langa sloturi, in Cazinoul NetBet exista si alte jocuri populare, precum table, ruleta sau blackjack. Iar in sectiunea Live Casino jucatorii pot experimenta senzatii unice la mese live de ruleta, blackjack si baccarat de la cei mai buni provideri din domeniu, Evolution Gaming si Pragmatic Play.

Cazinoul NetBet este, fara doar si poate, o alegere potrivita pentru orice amator de jocuri de noroc si, incepand cu luna ianuarie 2022, pachetul de bun venit a crescut de la 3.000 RON + 300 rotiri la 5.000 RON + 650 rotiri. Prin urmare, clientii noi se pot bucura acum de si mai multa distractie, nu doar la prima depunere, ci si la urmatoarele 4, cu noul pachet de bun venit NetBet Casino.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.