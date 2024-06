Marriot vrea sa se extinda cu 50% in Europa

Lantul hotelier Marriot a anuntat ca isi va dubla oferta de pe piata europeana pana in 2015, de la 40.000 de camere pana la 80.000 de camere, iar dezvoltarea sa de pe piata din Rusia si din Comunitatea Statelor Independente (CSI) va fi responsabila in buna masura pentru aceasta crestere.

"In ultimii ani am avut o prezenta puternica in Rusia si CSI si suntem incantati de oportunitatile de crestere din regiune pentru brandurile noastre", a declarat Amy McPherson, presedinte si director executiv pentru Europa al Marriot International, citata de Just Luxe.

Compania detine in prezent 19 hoteluri in Rusia si CSI si va deschide inca 11 in urmatorii trei ani.

"Suntem foarte orientati spre dezvoltare in aceasta zona si ne-am sporit resursele alocate dezvoltarii pentru a putea sa ne indeplinim obiectivele ambitioase de crestere pentru Rusia si CSI", a declarat Carlton Ervin, directorul de dezvoltare pentru Europa al Marriot.

"Consideram ca oportunitatile sunt prezente in special in capitale pentru (n.r. a dezvolta) brandurile noastre de lux, inclusiv Ritz-Carlton, EDITION si Autograph Collection, dar avem si un potential foarte mare pentru segmentul mediu, reprezentat de Courtyard by Marriot in (n.r. principalele) orase din regiunile Rusiei", a mai adaugat acesta.

Marriot International detine sase branduri in Rusia si CSI: Ritz-Carlton, W Marriott, Marriott Hotels & Resorts, Renaissance Hotels, Courtyard by Marriott si Marriott Executive Apartments.

