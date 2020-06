Partidul Democrat din Orange County a emis rezolutia de urgenta prin care cere Consiliului comitatului sa schimbe numele aeroportului.Depusa de Ada Briceno, presedinta filialei din districtul Orange a partidului, impreuna cu profesorii Fred Smoller si Dr. Michael A. Moodian de la Chapman University, rezolutia "condamna declaratiile rasiste si bigote ale lui John Wayne", pe care le caracterizeaza ca "suprematie alba, anti-LGBT si anti-indigeni".Ce declara John WayneIntr-un interviu acordat in 1971 pentru revista Playboy, John Wayne (1907 - 1979) a sustinut ca nu se simte vinovat ca, in urma cu cinci sau zece generatii, acesti oameni erau sclavi."Cred in suprematia alba pana ce negrii vor fi educati pana vor fi responsabili. Nu cred ca trebuie sa fie date pozitii de autoritate si de conducere oamenilor iresponsabili", a spus el.John Wayne a folosit si insulte la adresa filmului "Midnight Cowboy" si a facut declaratii dispretuitoare la adresa amerindienilor."Nu cred ca am gresit cand le-am luat tara... Asa-zisul furt al tarii a fost doar o chestiune de supravietuire. Erau multi oameni care aveau nevoie de pamant nou, iar indienii, in mod egoist, incercau sa il tina doar pentru ei".Dupa ce in trecut au existat tentative de a schimba numele aeroportului, rezolutia de acum sustine ca "actuala miscare nationala de a inlatura numele si simbolurile suprematiei albe" ar putea fi un catalizator.Politicienii au sugerat ca acesta ar putea fi redenumit Orange County Airport. ...citeste mai departe despre " Mai multi politicieni americani cer ca Aeroportul "John Wayne" sa fie redenumit, din cauza trecutului rasist al actorului " pe Ziare.com