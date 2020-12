Un magnat din industria modei a fost arestat. Mai multe femei il acuza ca le-a drogat si violat cand erau minore. Pe cine da vina mogulul

La inceputul acestui an, autoritatile americane au descins la sediul lui Nygard din Manhattan, perchezitiile avand loc ca urmare a acuzatiilor de trafic de droguri si agresiune sexuala cu zeci de adolescente si femei.FBI a perchezitionat birourile designerului din Times Square la mai putin de doua saptamani dupa ce 10 femei i-au intentat un proces lui Nygard acuzandu-l ca atragea tinere pe proprietatea sa din Bahamas cu bani si promisiuni de oportunitati in modeling.Mai multe femei care au depus plangeri se refereau la faptul ca aveau aveau 14 sau 15 ani cand Nygard le-a oferit alcool sau droguri si apoi le-a violat.Designerul se confrunta cu un proces de actiune colectiva in Statele Unite prin care este acuzat de agresiune sexuala de zeci de femei.Cincizeci si sapte de femei - inclusiv 18 din Canada - s-au alaturat procesului si pretind ca Nygard a folosit violenta, intimidarea, mita si angajatii companiei pentru a ademeni victime ca sa evite orice raspundere.Nygard a negat acuzatiile si da vina pe o conspiratie dupa un conflict cu vecinul sau miliardar din Bahamas.Nygard a inceput in Winnipeg ca producator de imbracaminte sportiva. Potrivit site-ului sau, retailerul are peste 170 de magazine in America de Nord.Conform documentelor instantei, Nygard si-ar fi folosit compania, a mituit oficiali in Bahamas si a avut "o influenta considerabila in industria modei" pentru a recruta victime in Bahamas, Statele Unite si Canada.Se crede ca a atras tinerele cu droguri si alcool in timpul petrecerilor si a pastrat o baza de date pe un server care contine numele a mii de potentiale victime.Victimelor lui Nygard li s-ar fi oprit pasapoartele atunci cand au zburat in Bahamas, potrivit documentelor, adaugand ca designerul "se astepta la un act sexual inainte de a fi dispus sa ia in considerare eliberarea oricarei persoane" de pe proprietatea sa.Un purtator de cuvant al lui Nygard a declarat ca acesta a demisionat din functia de presedinte al companiilor pe care le detine si ca isi va vinde actiunile.Citeste si:Tanar din Tandarei, arestat pentru jafuri ca in filme comise in Spania. Agentii de paza au fost incatusati si li s-a pus calusul in gura ...citeste mai departe despre " Un magnat din industria modei a fost arestat. Mai multe femei il acuza ca le-a drogat si violat cand erau minore. Pe cine da vina mogulul " pe Ziare.com