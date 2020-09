Magazinul de mobilier de birou nr. 1 din Romania reinventeaza livrarea unui dulap metalic!

Un furnizor profesionist, asa cum este OfficeClass.ro, magazinul online de papetarie, birotica si mobilier de birou nr. 1 din Romania, are in oferta sa numeroase modele: pentru scule/unelte, substante periculoase, medicamente si instrumentar medical, obiecte de curatenie, desene/harti, dar si ignifuge sau cu usi glisante. Indiferent ce ai alege, ai certitudinea unui produs fiabil, rezistent, cu o durata mare de viata si asigurat de o garantie indelungata.Totusi, tinand cont de dimensiunile unui dulap metalic , care la OfficeClass.ro pot ajunge chiar si pana la 1.800x450x2.500 de milimetri (un volum de 2,02 metri cubi), livrarea si montarea acestuia se pot dovedi operatiuni destul de dificile. Din fericire, magazinul online nr. 1 din Romania iti aduce majoritatea modelelor gata asamblate, iar recent a reinventat si procesul de livrare.", se arata pe site-ul OfficeClass.ro.Astfel, in cazul in care doresti sa comanzi un dulap metalic si vrei sa te asiguri ca acesta va fi livrat in cele mai bune conditii, poti alege ambalarea optionala cu polistiren de 2 centimetri sau transport dedicat, la pretul de 44,09 lei per dulap, fara TVA.Mai mult decat atat, trebuie sa stii ca livrarea acestor produse voluminoase, atat in Bucuresti si judetul Ilfov, cat si in peste 5.000 de localitati din tara este gratuita si se realizeaza in maximum 24-48 de ore!Iata, in continuare, cateva modele de dulapuri de la OfficeClass.ro, in functie de scopul principal pe care il deservesc: