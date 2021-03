Little Prints - e-shopul cu articole special create pentru bebelusi

Little Prints este e-shopul care are disponibile articole pentru copii de la branduri premium. Acesta a fost primul care a adus in Romania branduri precum Mushie, Finn+ Emma sau Bibs, care sunt apreciate si recomandate chiar si de influenceri.Pe langa alimentatie, un element important in cresterea unui copil il constituie articolele vestimentare. Bebelusii au nevoie de confort in fiecare moment, iar hainele necorespunzatoare pot afecta calitatea somnului sau induc acestuia starea de irascibilitate.Un articol utilizat foarte des datorita faptului ca este util si comod, este body-ul. Acesta poate fi usor de imbracat si ofera o sustinere extra scutecului. Body-urile sunt utile deoarece indiferent de vreme pot imbraca copilul. Poate fi purtat sub orice alte articole vestimentare, iar daca este prea cald copilul poate ramane doar in el. Acesta mentine spatele mereu acoperit si ofera caldura necesara.Body-urile de la Little Prints sunt confectionate din bumbac organic si sunt disponibile in patru marimi, astfel incat copilul sa poata beneficia de aceeasi calitate si material fin din primele zile de viata pana la primul an. Fiecare body disponibil are imprimat un mesaj dragut, pentru a le aduce un zambet pe buze celor dragi cand vad tinuta copilului. Pentru momentele in care vine bunica in vizita, un body cu mesajul "I love grandma" poate fi cea mai frumoasa dovada sau declaratie de iubire.Vizitele la o familie care are un bebelus nou-nascut sunt o bucurie pentru toata lumea iar cei care merg in vizita duc un cadou celui mic. Pentru ca un astfel de cadou sa fie si util, trebuie ales cu grija. Little Prints pune la dispozitia celor interesati gift seturi care contin diferite obiecte speciale pentru cei mici, care le vor fi utile si parintilor. Unele seturi contin suzete, alaturi de clip pentru acestea, suport si jucarii pentru dentitie. Acest set este disponibil pe mai multe culori. Un alt set este potrivit pentru perioada in care copilul incepe sa primeasca mancare diversificata. Un set care contine o protectie de masa din silicon, care ajuta la mentinerea bolului in pozitie fixa, fara sa alunece, farfurie, bol, canita si tacamuri. Un astfel de set ii va atrage atentia copilului, avand in vedere ca are si el la fel ca adultii si le va utiliza cu drag. Pot fi achizitionate pe mai multe culori si sunt disponibile si variante cu detalii precum cirese sau nave spatiale care vor incanta privirea celui mic.Pentru a vizualiza toata gama accesati site-ul si pentru informatii suplimentare trimiteti e-mail la adresa hello@littleprints.ro.