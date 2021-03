La ce fel de tinute poti purta pantofi casual de barbati?

Daca ai un loc de munca unde poti purta aproape orice iti doresti, considera-te norocos, deoarece poti jongla cu tinutele in fiecare zi. Astfel, pentru tinutele de birou iti recomandam pantofi casual tip Loafers sau Derby, care se potrivesc cu succes la orice tip de pantaloni casual. Ii poti asorta cu incredere la blugi, la pantaloni din in, la pantaloni din bumbac si asa mai departe. Poti alege atat pantofi din piele naturala neteda, dar si intoarsa, in functie de preferinte si bineinteles de anotimp.Tinutele smart-casual pot fi purtat cu succes in mai multe imprejurari, atat la birou dar si la un anumit eveniment de zi de exemplu. Acestor tinute li se potrivesc cu succes pantofii casual, indiferent de tipul de piele din care sunt realizati. Daca vrei sa pastrezi o linie clasica, alege cu incredere negru sau bleumarin, iar daca iti doresti o pata de culoare, opteaza pentru maro.Stilul sport casual a inceput sa fie tot mai popular in ultima perioada. Iti propunem ca in partea de jos sa optezi pentru o pereche de blugi, insa un model cat mai relaxat, iar in partea de sus sa alegi un hanorac cat mai simplu. Asorteaza o pereche de pantofi clasici din piele intoarsa si vei observa cat de bine te simti abordand acest gen de tinuta.4. La tinute pentru calatoriiCand calatoresti, este important sa te simti cat mai confortabil posibil. Insa, ce faci daca trebuie sa ajungi intr-un anumit loc, unde te vei intalni imediat cu o persoana si nu ai timp sau locul necesar pentru a te schimba? Alegi o tinuta adecvata si potrivesti pantofi casual. Astfel, indiferent daca vei calatori cu masina, avionul sau trenul, vei avea oricand o tinuta care sa arate perfect.O tinuta pur casual poate fi purtata chiar si la un eveniment de zi, cum ar fi o cununie civila sau poate chiar si un botez. Astfel, ai nevoie de o pereche de blugi sau de pantaloni casual, un sacou casual, o camasa eventual in carouri mici si o pereche de pantofi casual din piele neteda. Iti garantam ca vei arata exceptional si vei primi complimente pentru alegerea pieselor vestimentare.In incheiere, am vrea sa stim tu la ce porti de obicei pantofi casual!