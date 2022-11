Investitia in tratamentul cu implant dentar este rentabila! Afla de ce!

Te confrunti cu probleme la nivelul danturii, dar ai tot amanat rezolvarea lor? Este recomandat sa te prezinti cat mai curand in cabinetul medicului stomatolog. Daca ai unul sau mai multi dinti lipsa, nu este indicat sa petreci mult timp cu dantura in aceasta stare, deoarece risti sa se deterioreze si mai mult.

Atunci cand ai goluri in dantura, osul dentar incepe sa se resoarba, fapt care pune si restul dintilor in pericol. De aceea, medicii recomanda apelarea la tratamentul cu implant dentar. Acesta reprezinta solutia ideala pentru inlocuirea dintilor lipsa si obtinerea unui zambet impecabil. Nu vei mai avea motive sa iti acoperi gura cu mainile atunci cand razi si vei fi din nou sigur pe tine atunci cand vei purta conversatii cu cei din jur. Cu ajutorul noii danturi, te vei putea bucura din plin de fiecare moment!

Ce este implantul dentar?

Implantul este un surub din titan, biocompatibil cu organismul uman, care inlocuieste radacina naturala a dintilor lipsa. Integrarea osoasa a implantului poate dura pana la 6 luni. Acest dispozitiv metalic este introdus in osul maxilar, pentru ca mai apoi sa fie atasat un bont protetic si o coroana dentara, acesta fiind singurul element vizibil al noii danturi.

Interventia de inserare provoaca durere?

Multi oameni nu apeleaza la acest tratament din cauza ca le e teama ca vor simti o durere intensa. Lucrurile nu stau deloc asa, din fericire. Interventia de inserare nu este dureroasa, deoarece medicul foloseste anestezie. Dupa ce efectul anesteziei trece, e posibil ca pacientul sa simta un usor disconfort, dar medicul ii va spune ce medicamente sa administreze, astfel incat sa scape de senzatia neplacuta.

Cum poti afla daca esti apt pentru tratamentul cu implant dentar?

Raspunsul la aceasta intrebare ti-l va oferi medicul specialist. Acesta va realiza un consult medical amanuntit si va stabili daca poti apela sau nu la acest tip de tratament. Daca vei apela la o clinica stomatologica cu experienta, vei avea la dispozitia ta un centru de radiologie disponibil chiar in cadrul clinicii. Asadar, nu va trebui sa te deplasezi in alte unitati medicale, pentru a face radiografiile de care vei avea nevoie.

De asemenea, ca sa poti apela la implanturi, trebuie sa ai o stare de sanatate buna. Este important sa stii ca afectiunile cronice asa cum este diabetul, osteoporoza sau bolile de coagulare a sangelui pot reprezenta un obstacol in calea acestui tratament.

De ce beneficii te vei bucura daca iti vei reface dantura cu un implant dentar?

Reabilitarea danturii cu ajutorul acestui tratament iti va aduce diverse avantaje. Vei putea din nou sa mesteci alimentele tale favorite, vei zambi fara retineri, iti vei recapata increderea in tine si vei putea preveni procese precum resorbtia osoasa sau migrarea naturala a dintilor.

In plus, rezultatele obtinute in urma tratamentului cu implant dentar sunt de durata. De noua dantura vei putea profita multi ani la rand, chiar pana la sfarsitul vietii, fiind o investitie rentabila.

Pentru a te bucura, insa, de acest beneficiu, este esential sa respecti recomandarile medicului stomatolog in ceea ce priveste ingrijirea dentara. Din fericire, pasii pe care va trebui sa-i urmezi sunt simpli, asa ca nu e nevoie sa faci eforturi mari pentru a-ti mentine dantura in cea mai buna forma.

