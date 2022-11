Investitia in echipamente HoReCa de rotiserie se amortizeaza rapid!

In general, gusturile romanilor in materie de mancare sunt destul de diferite, atat datorita mediului in care au crescut si obiceiurilor cu care au fost invatati, cat si tinand cont ca influentele occidentale si orientale se "intalnesc" in tara noastra. Insa, cu privire la un aliment, mai precis un tip de carne, exista un soi de "consens", fiind foarte putini cei carora le displace, cu exceptia vegetarienilor si veganilor. Este vorba despre pui, indiferent sub ce forma este preparat, insa mai ales daca vorbim despre cel la rotisor, o adevarata delicatesa, accesibila din toate punctele de vedere (pret, disponibilitate etc.).

In aceste conditii, daca detineti sau administrati o unitate de alimentatie publica, puteti avea garantia ca investitia in echipamente HoReCa de rotiserie este una inspirata, atat la propriu, cat si la figurat, pe termen scurt, mediu si lung. In primul rand, cererea nu va inceta niciodata, intrucat alimentatia este una dintre nevoile de baza, iar, asa cum spuneam, carnea de pui se numara printre preferatele romanilor. In al doilea rand, daca alegeti o zona cu un vad comercial bun, nu veti duce niciodata lipsa de clienti, provocarea fiind mai degraba sa reusiti sa pregatiti felurile de mancare suficient de rapid.

De asemenea, tinand cont ca, odata cu pandemia, comenzile online de mancare pur si simplu au "explodat", numarul clientilor localului dumneavoastra va fi, de fapt, mult mai mare decat al celor care va trec fizic pragul. Din fericire, evolutia tehnologica a facut sa existe echipamente HoReCa de mare capacitate si cu un randament crescut, la un pret care nu reprezinta sub nicio forma un efort financiar deosebit pentru un business din acest domeniu (cateva mii sau zeci de mii de lei). Iata in continuare cateva exemple in acest sens din oferta Fresco Expert, furnizor care sustine geniul in bucatariile profesionale din Romania inca din anul 1992:

Grill pe gaz, 3 tepuse pentru 9 pui - pret 8.785 de lei

Aceste echipamente HoReCa, de dimensiune 80x40x73,5 cm si greutate 50 de kilograme, pot fi integrate oriunde;

Rotisor electric - pret 20.901 lei (redus de la 24.234 lei)

Rotisorul este prevazut cu panou de control cu ecran tactil si tava pentru scurgerea grasimii. Gatirea se realizeaza fie prin caldura directa cu infrarosu, fie cu ajutorul unui ventilator pentru aer cald;

Rotisor cu vitrina calda - pret 47.320 de lei (redus de la 54.879 de lei)

Pe langa programele de gatire inteligente si eficiente, aceste echipamente HoReCa se remarca prin spatiile pentru prezentare si autoservire, pe placi de granit/otel inoxidabil;

Rotisor cu functie de autocuratare - pret 83.075 lei

Nu in ultimul rand, acest echipament degreveaza angajatii restaurantului, benzinariei sau supermarket-ului dumneavoastra de o sarcina dificila si consumatoare de timp: curatarea temeinica a interiorului, intre preparari succesive.

Toate echipamentele HoReCa descrise anterior sunt "acoperite" de garantie Base Care (montaj, 12 luni piese de schimb si manopera), care poate fi extinsa, contra cost, la garantie Performance Care (+390 de lei) sau Premium Care (+700 de lei). Astfel, scapati de orice grija si va puteti bucura de produse performante, care satisfac poftele tuturor clientilor, pe termen lung. Mult succes!

