Imaginea lui Hitler, folosita pentru vanzarea de vinuri. Organizatiile umanitare cer interzicerea lor FOTO

Compania italiana Vini Lundardellier a folosit fotografii care il infatiseaza pe Hitler pe etichetele vinurilor pe care le comercializeza. "Tehnica de marketing" a trezit reactii din partea organizatiilor umanitare, care cer ca vinurile sa fie interzise la nivel global.

"Centrul Wiesenthal denunta marketingul acestor produse si solicita distribuitorilor de vin din Italia si din jurul lumii sa transmita singurul mesaj pe care proprietarul acestei firme l-ar putea intelege", scrie organizatia pentru drepturile omului intr-un comunicat, citat de huffingtonpost.com. "[Alegeti] sa nu faceti afaceri cu cineva care foloseste criminalul nazist ca instrument ostentativ de marketing".

Numita de la "bolnava" si "apologie pentru fascism" pana la "un afront pentru intreaga umanitate", comercializarea acestor vinuri a fost oprita de unii oficiali locali, care au promis sa le retraga din magazine, luand in considerare si optiunea de a confisca produsele.

Vinul "Hitler" este ilegal in Germania, unde produsele cu imagini sau slogane din era nazismului sunt considerate ilegale, dar Lunardelli continua sa vanda vinul pe website-ul companiei.

Reclamatia Centrului Wiesenthal ar putea duce la cresterea vanzarilor pentru firma italiana. Alti comercianti care au incercat sa castige de pe urma notorietatii dictatorului german (cum ar fi linia indiana de obiecte vestimentare "Hitler") au fost nevoiti sa isi schimbe numele in urma controverselor iscate.

In 2007, Parchetul din Bolzano (nordul Italiei) a dispus confiscarea unor etichete pentru sticle de vin, pe care erau imprimate imagini cu Hitler si alti conducatori nazisti, comercializate de firma Lunardelli. Etichetele, colorate in alb-negru, purtau inscriptia "Ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer" ("Un popor, un imperiu, un Fuehrer") sau celebrul slogan "Sieg heil", scandat de Hitler in timpul discursurilor sale in fata multimii.

Aceste sticle fac parte dintr-o serie comercializata inca din 1995 de intreprinderea familiala, denumita "colectia istorica", si care cuprinde sticle cu imaginile lui Churchill, Gramsci, Hitler, Marx, Napoleon, Mussolini sau Che Guevara.

Politia a confiscat numai etichetele, nu si sticlele de vin ale companiei.

