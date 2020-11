Iluminatul stradal: cum a schimbat comportamentul oamenilor si ecosistemul

Primul oras antic iluminat public a fost Efes, unde, in secolul al II-lea i.e.n., pe drumul spre port, situat la trei kilometri distanta, au fost puse lumanari in felinare. Aceasta este considerata prima zona iluminata public.Si Romania s-a afirmat si a facut progrese la acest capitol. Bucurestiul a fost primul oras din lume in care a fost introdus iluminatul public cu lampi de petrol lampant. Se intampla la 30 aprilie 1857. Petrolul utilizat era distilat la Fabrica de Gaze din Ploiesti si a devenit primul combustibil intrat in circuit comercial.O alta premiera pe care a bifat-o Romania s-a intamplat in 1884, cand Timisoara a devenit primul oras european iluminat public. Orasul beneficia de 731 de lampi de iluminat electric pe o lungime de 59 de kilometri. Lampile incandescente erau cu filament de carbune.In prezent, majoritatea statelor lumii au implementat instalatii de iluminat destinate sa asigure, in timpul noptii, o buna vizibilitate pentru utilizatorii zonelor publice exterioare cu trafic. In acest fel, se incearca sustinerea si fluidizarea traficului, precum si siguranta publica.Iluminatul stradal ofera numeroase beneficii. Poate fi folosit pentru a promova securitatea in zonele intens circulate si contribuie la cresterea calitatii vietii prin prelungirea artificiala a orelor in care este lumina pe strazi, astfel incat oamenii sa continue sa isi desfasoare activitatea. Datorita posibilitatii de a circula pe timpul noptii, programul de munca s-a schimbat, magazinele si-au prelungit activitatea, iar plimbarile nocturne au devenit o obisnuinta.Iluminatul stradal este util atat pentru soferi, cat si pentru pietoni. A conduce noaptea este mult mai periculos si, cu toate ca in aceasta perioada circulatia este mai redusa, aproximativ 40% dintre accidente au loc in acest interval. Si in cazul pietonilor pot avea loc accidente, atunci cand circula pe strazi slab luminate.In plus, iluminatul stradal este una dintre cele mai eficiente metode de a descuraja talhariile. Amplasarea unor stalpi de iluminat stradal in fata cladirilor de birouri sau a locuintelor este o buna modalitate de a combate tentativele de furt.Prezenta luminilor stradale a schimbat substantial ecosistemul nevertebratelor si insectelor care traiesc la sol. Potrivit unor cercetari realizate in ultimii ani, lumina artificiala poate afecta mai multe aspecte ale vietii faunei salbatice: hranirea, migrarea, imperecherea si somnul.Acest lucru se intampla, cu precadere, in cazul in care lumina este prea puternica sau este directionata incorect. De pilda, pasarile migratoare sunt dezorientate de lumina pe timp de noapte, iar insectele cad mai usor in ghearele pradatorilor, fiind atrase de sursele de lumina.Iluminatul stradal influenteaza mediul inconjurator, impactul principal fiind la nivelul consumului energetic, atunci cand sunt folosite becuri incandescente. Utilizarea anumitor substante in timpul functionarii pot provoca, de asemenea, poluarea cu mercur si poluarea luminoasa.Drept urmare, in ultimii ani, la nivel global, se incearca implementarea unor solutii care sa reduca nivelul de mercur al lampilor, precum si promovarea unor sisteme de iluminat cu un consum energetic scazut in raport cu lumina furnizata, dar si semnalizatoare rutiere cu LED-uri. Totodata, pentru protejarea pasarilor si insectelor, se recomanda utilizarea unor corpuri care limiteaza cantitatea de lumina emisa deasupra orizontului.