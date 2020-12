Idei de cadouri reusite pentru sotie

In timp ce in primii ani de la casatorie ideile de cadouri sunt foarte numeroase si paleta de produse este foarte generoasa, odata cu trecerea timpului este mai dificil de gasit un cadou reusit pentru sotie. De aceea, barbatii care vor sa isi surprinda sotiile sunt nevoiti sa gaseasca idei de cadouri interesante si totodata care sa exprime un mesaj.Iata cateva idei de cadouri cu care niciun barbat nu va da gres in fata sotiei!Femeile care adora ceaiul sau cafeaua consumate dimineata sau pe tot parcursul zilei, se vor bucura cu siguranta sa primeasca un infuzor in forma de scafandru, in care pot face amestecul de ceai dorit sau o cana cu autoamestecare pentru cafea. Diminetile vor fi mai frumoase si mai lejere atunci cand cafeaua se va amesteca singura cu zaharul si laptele sau cand ceaiul va fi obtinut simplu, fara strecurare. In plus, cadoul este si unul amuzant.Sotiile care au un stil de viata activ si care merg pe bicicleta se vor bucura sa primeasca o geanta de bicicleta, in care isi pot depozita telefonul si alte lucruri care le sunt necesare pe toata durata plimbarii.Sotiile grijulii, care nu uita sa puna in geanta pentru picnic cate un produs preferat pentru fiecare membru al familiei, se vor bucura sa primeasca o lada frigorifica pe care o pot lua atat la picnicuri, cat si la plaja sau la orice alta iesire in aer liber.Harta lumii razuibila - un cadou reusit care anunta urmatoarele calatorii si concediiSotiile care sunt adesea rasfatate cu vacante in tari exotice sau in alte locuri din jurul lumii se vor bucura sa primeasca drept cadou harta lumii razuibila, cu ajutorul carora vor afla care este urmatorul loc pe care urmeaza sa il viziteze si care va fi urmatoarea destinatie de vacanta.Un cadou perfect pentru sotiile care au un job foarte solicitant si care se deplaseaza des intre diferite locatii, care au intruniri cu clientii sau care trebuie sa isi organizeze cat mai bine timpul si accesoriile, astfel incat sa ajunga mai repede la clienti sau colaboratori, este husa pentru tableta cu organizator de accesorii.O oglinda LED cu efect de marire pentru machiaj reprezinta cadoul perfect pentru sotiile care pun foarte mare accent pe felul in care arata si care petrec un timp semnificativ in fata oglinzii. Pasionatele de makeup vor aprecia, cu siguranta, un astfel de cadou.Cu siguranta femeile se vor bucura sa primeasca o rama foto din lemn in forma de stea, in care sa fie asezata o fotografie a cuplului sau a intregii familii. Acest cadou este original si reprezinta o declaratie de dragoste frumoasa, care va dainui cativa ani, amintind de clipele frumoase perecute impreuna.Sotiile care iubesc elementele de design interior si decoreaza des canapeaua din living cu perne cu diverse forme, marimi si imprimeuri, se vor bucura sa primeasca pernele cu fata magica din paiete. In afara faptului ca sunt un element de decor modern, aceste perne pot fi folosite si pentru a elibera stresul acumulat.In concluzie, un cadou reusit pentru sotie este un cadou inedit, ceva la care nu s-ar astepta sa primeasca. Toate aceste obiecte vor fi o surpriza placuta pentru femeile care sunt obisnuite sa primeasca doar banalele parfumuri. Sarbatorile de iarna reprezinta prilejul ideal pentru a face cadouri sotiei, iar sotii pot profita de aceasta perioada pentru a face nu unul, ci mai multe cadouri reusite partenerei de viata!