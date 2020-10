Idei de amenajare a mansardei - cum sa faci alegeri inspirate

Cum incalzesti o mansarda

Accesul in mansarda

Amenajarea efectiva

Cateva sfaturi in plus

pentru ca zona sa fie cu adevarat confortabila trebuie sa realizezi si o buna izolare fonica, nu doar termica;

cea mai mare problema pe care o poate avea o mansarda este formarea condensului, iar evitarea acestei complicatii se face aerisind des mansarda, pentru intervale scurte de timp, dar si pastrarea unei temperaturi stabile, in jurul a 21 de grade Celsius, in perioada rece din an, si a unei umiditati relative de 45%;

cand montezi sistemele de incalzire, tine cont ca pozitia acestora este foarte importanta, iar locul lor ideal este mereu sub ferestre;

nu aglomera mansarda, farmecul ei special vine tocmai din amplitudinea spatiului si din liniile atipice ale tavanului;

foloseste ca parte din amenajare toate detaliile de lemn: stalpi de sustinere, capriori, grinzi - vor fi la fel de spectaculoase si daca este pastrata culoarea naturala si daca vor fi vopsite.

Nu se poate vorbi despre incalzirea unei mansarde inainte ca aceasta sa fi fost izolata corect cu materialele potrivite. Incalzirea implica si calorifere care pot fi conectate la instalatia termica a casei sau pot fi electrice. Termostatul, pentru acestea din urma, si sistemele de ventilare manuale sau cu alarma, pentru cele legate la sistemul centralizat de incalzire, le fac cu atat mai eficiente. Este important ca oricare dintre aceste variante de radiatoare sa aiba o suprafata proportionala cu volumul de aer al mansardei. Eliberarea aerului prin aerisirea caloriferelor si reglarea termostatului pentru a selecta temperatura confortabila le sporesc randamentul.Trebuie spus ca o mansarda este mult mai usor de racit decat de incalzit. Vara, confortul termic poate fi asigurat de o buna aerisire si de utilizarea unor ventilatoare care, in cazul acestei zone din casa, se dovedesc mai rentabile decat un sistem de climatizare.LuminaEste a doua mare provocare pentru amenajarea unei mansarde. Solutiile trebuie sa tina cont de destinatia spatiului. Ferestrele sau alte sisteme (lucarna de exemplu) trebuie amplasate la nivelul acoperisului in functie de modul in care va fi decorata efectiv mansarda, pentru ca fiind un spatiu mare, deschis (mansarda are o suprafata egala cu amprenta la sol a casei), pozitia lor este parte din ambientul interior. O solutie buna care poate spori luminozitatea este zugravirea peretilor, eventual chiar si a structurii de lemn, cu alb.Este un detaliu important si uneori complicat. Este ideal ca accesul sa se faca prin interiorul casei, desi uneori este destul de dificil de realizat o scara usor accesibila. O scara in spirala sau una mobila, in segmente sunt solutii care pot evita varianta unei cai de acces foarte abrupte. Poti lua in calcul si o intrare in mansarda prin exteriorul casei. Desi este mai simplu de realizat, este destul de inconfortabila, mai ales daca la acest nivel nu exista toate utilitatile (baie, de exemplu). Pe de alta parte, solutia prin exterior ofera multa intimitate acestei zone, iar o astfel de varianta este de preferat daca alegi sa amenajezi aici un spatiu de locuit. In acest caz, mansarda trebuie sa aiba baie proprie.Daca ai ales ce destinatie va avea mansarda, amenajarea efectiva nu ar trebui sa fie prea complicata. Ia in calcul ca aceasta zona are cateva caracteristici proprii pe care trebuie sa le incluzi firesc in decorare. Peretii inclinati, tavanul neuniform cu zone joase si inalte trebuie speculate. Este utila si usoara amenajarea ca spatiu deschis cu zone de interes.Compartimentarea mansardei cu pereti este posibila, dar trebuie verificat inainte daca structura inferioara suporta aceasta greutate suplimentara. Varianta eficienta care nu implica sarcini suplimentare pe configuratia de rezistenta este cea a unor pereti falsi, din materiale usoare, sau a unor rafturi pentru carti si decoratiuni, ori cu mobilier despartitor.Inainte de a-ti face planuri legate de amenajarea mansardei, ia in calcul cateva detalii: