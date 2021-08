Hainele din materiale eco, tot mai dorite de romani - recomandari GLAMI.ro

Haine din viscoza tip EcoVero

In plus, e momentul sa faceti lista de shopping pentru piese versatile, care vor fi la moda pentru multe sezoane, inclusiv pentru cel de toamna-iarna.Tesatura EcoVero este un subtip recent de tesatura de viscoza, realizata folosind lemn din paduri cu surse sustenabile din Europa (in principal, din Austria si Germania). Aproape toate substantele chimice utilizate in timpul productiei EcoVero sunt refolosite, provocand cu 50% mai putine emisii si risipa de apa. Este o mare schimbare - dizolvarea lemnului in timp ce se produce viscoza normala este posibila din cauza utilizarii substantelor chimice periculoase pentru lucratori si mediu, daca sunt prelucrate si aruncate in mod necorespunzator (adesea in Asia). In plus, aproximativ 30% din viscoza este fabricata din lemn provenit din paduri pe cale de disparitie, in special in Indonezia, Brazilia si China. Acest lucru duce la distrugerea habitatelor animalelor si la incalcarea drepturilor omului din comunitatile indigene.Lyocell este, de obicei, fabricat din eucalipt certificat (ori mesteacan), care creste rapid, fara irigare si practic niciun pesticid, pe terenuri care nu mai sunt potrivite pentru hrana. Productia de lyocell nu utilizeaza substante chimice toxice si 99,5% din agentul dizolvant poate fi utilizat in mod repetat. In comparatie cu bumbacul, lyocell are potentialul de a folosi mai putin de jumatate din cantitatea de apa in productie. Respirabilitatea materialului este, de asemenea, excelenta pentru planeta, deoarece nu incepe sa miroasa la fel de repede si poate fi spalat mai rar, economisind apa. In plus, imbracamintea lyocell arata foarte bine si seamana cu matasea in multe aspecte - de la simt la aspect.In comparatie cu bumbacul, amprenta de apa a inului este mult mai mica si se folosesc mai putine pesticide pentru a creste si prelucra inul. Datorita naturii sale poroase, inul absoarbe umezeala si o elibereaza in aer eficient, fiind un material perfect pentru vremea calda. Absoarbe umezeala fara sa tina bacterii, deci este antibacterian si hipoalergenic. Imbracamintea din in ofera o senzatie de vacanta chiar daca o purtati in oras. De asemenea, trebuie spalata mult mai putin - camasile pot fi purtate de mai multe ori, chiar si vara. Doua minusuri - inul se sifoneaza mai repede si este putin mai scump decat bumbacul. rochie midi ori o fusta midi ajung pana la jumatatea gambei. Rochiile midi sunt elegante primavara, vara, toamna si poate chiar iarna. De la un look de zi, la un look de petrecere, o rochie midi nu pare niciodata deplasata. Rochia midi cu fusta plisata va fi o optiune excelenta nu numai pentru o tinuta de seara, dar poate fi purtata si cu un blazer, in cadrul unui office look. Rochiile midi bodycon va permit sa aratati sexy, fara a va afisa prea mult. Rochiile midi cu pulover cu maneci lungi sunt foarte confortabile in lunile mai reci. Multe optiuni si multe motive de purtat de la sezon la sezon!Trenciurile sunt piese vestimentare iconice, care pot fi vazute aproape in fiecare an pe podiumurile din intreaga lume. Multi au uitat ca aceasta piesa de imbracaminte a devenit o vedere obisnuita in Primul Razboi Mondial, cand soldatii o foloseau pentru a se proteja de ploaie si noroi. De aici si numele "trench" ("transee"). Hollywood-ul a adaptat apoi acest stil in filmele sale, iar trenciurile au devenit un clasic obligatoriu pentru sezonul de toamna si primavara. Aceasta haina clasica a rezistat de-a lungul deceniilor si este inca vazuta ca una dintre cele mai venerate si iconice articole de imbracaminte inventate vreodata.Mocasinii sunt o combinatie excelenta de confort si eleganta. Purtati initial de barbati, pe coasta de est a SUA, erau si au ramas o declaratie de moda care defineste stilul, mai ales in cercurile sofisticate. Mocasinii Penny, numiti asa pentru ca studentii obisnuiau sa strecoare un banut sub una dintre filele orizontale din piele de pe mocasini inainte de un examen, pentru noroc, au ramas o optiune stylish de incaltaminte pentru timpul liber. In Europa, mocasinii au devenit faimosi in anii 1950, cand legendarii mocasini Gucci fabricati in Italia au catapultat acesti pantofi spre faima internationala. Vedete mondiale, precum Alain Delon si Francis Ford Coppola, au facut ca mocasinii sa fie acceptati oriunde, ramanand un element esential si definitoriu al modei inteligente, in stil clasic.Blazerele sunt esentiale pe tot parcursul anului. Skinny ori supradimensionate - alegeti orice optiune care este mai aproape de stilul dvs. Blazerele pot fi purtate peste o rochie mini seara, pot fi purtate ca un costum cu pantaloni asortati, pentru un office look, sau peste tricotaje subtiri, cu pantaloni din denim si bijuterii din aur (ca sa faceti o declaratie de moda). Aceasta piesa clasica de garderoba este aici pentru dvs., indiferent de stil, de la stralucitor si girly, la elegant ori mai avangardist. Pantofii sport albi au devenit din ce in ce mai populari in ultimii doi ani; atat femeile, cat si barbatii ii poarta cu majoritatea hainelor lor acum. Si sunt o piesa incredibil de versatila de incaltaminte confortabila, pe care o puteti purta cu o multime de articole de imbracaminte diferite. Ii puteti purta cu siguranta cu rochii si, de ce nu, si cu un sacou si pantaloni office. Cele mai populare modele in acest moment sunt cele vintage, de la adidas si Reebok. De asemenea, puteti explora branduri sustenabile, precum Veja si Flamingo. 