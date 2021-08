Haine elegante din garderobă. Cum să te îmbraci la un interviu de angajare

Fa-ti temele. Pe langa accesorii precum https://answear.ro/k/femei/accesorii/genti-de-umar si celelalte piese vestimentare sunt importante. Verifica daca in anuntul cu oferta de loc de munca se precizeaza un cod vestimentar sau daca compania la care vrei sa aplici pentru un post mentioneaza pe site-ul sau oficial ceva in acest sens. Si adapteaza-ti tinuta apoi in functie de cerinte daca exista.Daca nu se precizeaza niciun cod vestimentar incearca sa identifice site este mai degraba formal sau profesional? Prezentarea este una sobra? In acest caz, codul vestimentar va fi unul formal. Limbajul folosit este unul mai lejer? Ai gasit unele poze din timpul unor evenimente? Atunci profita pentru a putea alege tinuta potrivita.Drept urmare, daca compania pe care o vei vizita pentru un interviu de angajare le cere angajatilor sa se imbrace intr-un stil casual atunci si tu ar trebui sa urmezi aceasta directie. Evita blugii totusi, alege o pereche asemanatoare cu cei de costum insa mai formali.Si functia pentru care aplici este important: daca vei aplica pentru o functie de management sau pentru unul care presupune relatia cu clientii atunci tinuta poate fi una mai formala. Daca este vorba despre un post la birou atunci va trebui sa adopti o tinuta eleganta. O camasa, un sacou sau o rochie pe answear.ro , toate acestea sunt mai mult decat potrivite.Exista trei categorii de cod vestimentar mai curente. Acestea sunt urmatoarele:• Stilul business formal (banci, asigurari, consultanta, sector juridic, functii de director sau management). Este vorba despre cel mai formal dress code. Doamnele si domnisoarele pot sa aleaga un costum elegant cu fusta dreapta sau pantalon, intr-o culoare mai inchisa si o bluza/camasa de culoare neutra.• Business casual (functii administrative, marketing, comunicare, vanzari, IT): tinute formale cu o nota casual. Spre exemplu: o camasa si o pereche de pantaloni, o rochita mai eleganta, o camasa/bluza impreuna cu o fusta, etc.• Smart casual (educatie, horeca, sanatate), un stil mai casual dar ingrijit. In principiu, poti opta pentru orice iti doresti. Un tricou mai elegant in sezonul cald alaturi de o pereche de pantaloni. O pereche de pantaloni suficient de eleganti, o camasa sau o bluza mai casual impreuna cu o pereche de pantaloni cu toc scurt.Daca nu esti sigura cum sa te imbraci la un interviu de angajare, cel mai bine este sa optezi pentru stilul clasic care nu da niciodata gres. Cu alte cuvinte, alege un costum alcatuit dintr-o pereche de pantaloni sau o fusta pana la genunchi si un sacou. Daca vrei sa optezi pentru o camasa sub sacou alege culori precum bej, alb, negru sau alb.