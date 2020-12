Ghid pentru purtarea pantofilor cu toc la birou

Incaltamintea are rolul de a completa un ansamblu stilistic. Poti opta pentru o pereche de pantofi cu toc, negri sau nude, care se potriveste cu orice outfit office. Nu stii ce tipuri de pantofi cu toc sa porti, pentru a te simti comod la birou, in timp ce pastrezi un outfit elegant? Tine cont de recomandarile de mai jos!Prima pereche de pantofi cu toc pe care o poti alege pentru birou este celebra kitten heels, caracterizata de un toc mic, de maximum 5 cm. Acest model te ajuta sa pastrezi o nota de eleganta, in timp ce ramai confortabila pe tot parcursul zilei, indiferent de timpul pe care-l petreci in picioare. Pantofii kitten heels si-au castigat popularitatea datorita lui Audrey Hepburn, care ii purta, inca, din anii '50. Din fericire, pantofii kitten heels sunt extrem de adaptabili. Pot fi asortati atat cu jeansi sau pantaloni, cat si cu rochii si fuste, in functie de sezon. Gasesti pantofi kitten heels in diferite culori, astfel incat sa o alegi pe cea care te reprezinta si care se potriveste cu hainele pe care le porti.Intr-o tinuta office, poti include si o pereche de pantofi cu toc, tip Mary Jane. Acest model presupune existenta unei barete care asigura confort si suport suplimentar. Desi, poti gasi si pantofi fara toc sau balerini de tip Mary Jane, poti alege pentru birou o pereche cu toc mic, astfel incat sa nu fii incomodata in timp ce alergi de la un departament la altul.Pentru a fi sigura ca nu dai gres, opteaza pentru o pereche de pantofi Mary Jane in nuante de negru, bleumarin sau nude, care se potrivesc mai multor tinute. Ai nevoie de un exemplu de outfit pentru birou? Combina o pereche de jeansi negri cu o camasa alba simpla, un sacou cambrat si o pereche de pantofi cu toc mic. Vei arata bine si te vei simti la fel!Indiferent de sezon, poti incalta o pereche de pantofi cu toc gros si patrat, din piele sau piele intoarsa. Daca vrei sa spargi tiparele, alege o pereche de pantofi rosii, care sa scoata din anonimat o tinuta de munca monocroma. Nu vei da gres cu o astfel de alegere, care are si rolul de a indulci un outfit sobru.Totodata, clasicul negru sau nuantele de maro pot fi variante ideale pentru incaltamintea cu toc pentru birou, datorita adaptabilitatii pe care o ofera. Pantofii cu toc gros se asorteaza cu un deux pieces elegant, cu jeansi sau cu fuste plisate si dresuri, pentru un plus de confort.Oricare ar fi jobul tau, vei fi incantata de pantofii cu toc mediu sau mic, mai ales, pentru ca pot fi asortati la majoritatea tinutelor office. In ceea ce priveste culoarea, alege nuante neutre de bej sau negru, care vor fi pata de discretie de care ai nevoie, atunci cand porti o tinuta de birou mai colorata.Botinele cu toc grosPentru sezonul rece, botinele cu tocul gros reprezinta varianta optima. Le poti asorta cu rochii si fuste, desi, arata la fel de bine si cu o pereche de pantaloni. La fel de potrivite, sunt si botinele de tipul peep toe, care iti lasa degetele la vedere.Daca nu iti plac botinele, o alta varianta ar fi cizmele cu toc, peste genunchi. Alege cizmele negre, pe care sa le porti cu o fusta din piele si o camasa neagra. Vei arata impecabil!Poti tine cont de aceste sugestii, atunci cand alegi pantofii cu toc, pentru birou. Important este ca acestia sa fie confortabili si sa se asorteze cu tinuta pe care o porti. Investeste intelept in pantofii potriviti, confectionati din materiale de calitate si cauta oferte noi pe epantofi.ro . Ai de ales dintre sute de modele, astfel incat, sa compui tinuta ideala pentru locul de munca.