Fosta sotie a lui Jeff Bezos, cel mai bogat om de pe planeta, a donat 4 miliarde de dolari in scopuri caritabile

Intr-un articol publicat pe platforma Medium, MacKenzie Scott a explicat ca a luat aceasta decizie pentru a-i ajuta pe americanii cei mai afectati de pandemie."Atat pierderile economice, cat si repercusiunile pe planul sanatatii au fost mai grave pentru femei, persoanele de culoare si cele care traiesc in saracie. In acelasi timp, (pandemia) le-a permis miliardarilor sa-si creasca in mod considerabil averile", a scris ea.Donatiile au mers catre organizatii de pe intreg teritoriul tarii care actioneaza in domenii diverse: banci de alimente, servicii financiare si de credit pentru comunitati defavorizate, grupuri juridice care lupta impotriva discriminarilor.In luna iulie, Scott anuntase deja donatii de 1,7 miliarde de dolari catre mai mult de 100 de organizatii caritabile.Anuntul de marti ridica la circa 6 miliarde de dolari suma donatiilor sale facute publice.O mare parte din averea sa provine de pe urma divortului de Jeff Bezos, incheiat in iulie 2019 si care i-a adus atunci actiuni la Amazon de 38 miliarde de dolari, dar a caror cotatie a crescut considerabil pe Wall Street in perioada pandemiilor.Miliardara a promis ca isi va dona jumatate din avere unor opere caritabile.Potrivit clasamentului Bloomberg, Mackenzie Scott, care este si romanciera, are o avere de 60,7 miliarde de dolari, ceea ce face din ea a 18-a cea mai bogata persoana de pe planeta.Jeff Bezos, foarte implicat si el in actiuni filantropice, este cel mai bogat om din lume, cu active de 185 miliarde de dolari.Citeste si: Cum a ramas un cartier din Bucuresti in frig si bezna. Oamenii si-au amintit de "Epoca de Aur": "Pana acum injuram in regimul trecut pe Ceausescu"