Florin Piersic Jr. si Frincks.ro te provoacă să răspunzi la întrebarea „Vrei să fii legendar?”

Cum arată și cum se construiește o legendă? Și ce atribute definesc un om legendar? Este provocarea la care vrea să răspundă Frincks.ro. Românii sunt cunoscuți pentru adaptabilitate, hospitalitate, dar și pentru modul în care pot transforma momente simple în clipe legendare. Curajoși și curioși, consumatorii sunt pregătiți pentru cea mai tare provocare: aceea de a-și scrie propria legendă.

Lansat sub sloganul ”Drink legendary”, magazinul de băuturi fine Frincks.ro oferă o experiență premium iubitorilor de momente de relaxare și răsfăț alături de o băutură pe măsură. Frincks.ro este un raspuns la nevoia de apropiere a companiei B&B, distribuitor in domeniul HoReCa, de consumatorul final.

Platforma se adresează celor care transformă momentele lor în experiențe unice, legendare și vine în întâmpinarea lor cu băuturi de calitate superioară, selectate cu atenție pentru a acoperi o varietate de gusturi dar si cu recomandari de food pairing sau cu retete de cocktail-uri usor de realizat acasa.

Și, pentru ca experiența să fie completă, toți acești pasionați au un prieten virtual care îi va ghida să facă cele mai bune alegeri. Este vorba despre Mr. Frincks, eroul central al campaniei de comunicare, interpretat de actorul Florin Piersic JR.

Mr. Frincks este un expert nu doar în băuturi, ci și în lucruri larger than life. Mr. Frincks este cel care împărtășește din experiențele și călătoriile lui în locuri mai puțin umblate, este cel care predă lecții de exquisite drinking dar și partenerul de aventură al celor care apreciază gusturile speciale. Pentru că Mr. Frincks susține oamenii legendari. Și, ca aceștia să devină legendari, nu trebuie neapărat să scrie istorie planetară, e suficient să scrie istorie în propria lor viață. Pentru toți acești temerari, Frincks.ro este mai mult decât o platformă de e-commerce, este un adevărat ghid pentru a descoperi gusturi desăvârșite.

„Ca divizie de retail a companiei B&B, Frincks.ro are in spate istoria de 30 de ani a companiei in industria de distributie HoReCa. Pasiunea noastră pentru tot ce înseamnă universul băuturilor fine și nevoia de a oferi consumatorului final o experiență completă ne-au determinat să lansam platforma www.frincks.ro. Evoluția pe care business-ul nostru a avut-o de-a lungul anilor ne-a arătat că suntem pregătiți pentru acest pas și îi asigurăm pe toți cei care ne trec virtual pragul că vor găsi produse premium, de calitate, care vor satisface și cele mai rafinate gusturi.”, spune Bogdan Cord, Director General B&B SRL.

Despre Frincks.ro

Frincks.ro își propune să deschidă o ușă către experiențe remarcabile. Consumatorul din universul Frincks este carismatic, în continuă căutare și un explorator îndrăzneț al gusturilor. Este un adevărat clasic până la ultima picătură. Este cel care trăiește o viață legendară, care îndrăznește și care cunoaște gusturile fine. Clienții Frincks.ro au acces la o gamă de branduri legendare cu povești extraordinare.

Mr. Frincks îi va ghida pe legendari în tot procesul de selecție a băuturilor perfecte pentru că el știe tot despre orice lichid, despre mixuri dintre cele mai bizare și nu doar atât - Mr. Frincks repară orgoliul cu o băutură de care este posibil să nu fi auzit vreodată, dar este incredibil de bună.

Acceptă provocarea Frincks.ro, drink legendary!

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.