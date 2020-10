Feluri in care concediul te ajuta sa fii mai productiv

Un prilej de inspiratie

Beneficii pentru sanatate

Motivarea colectivului

Parasirea zonei de confort iti ofera sansa de a gasi inspiratie si de a-ti lasa mintea sa se relaxeze departe de grijile cotidiene si de programul de munca. Evita sa te gandesti ca nu meriti un concediu mai lung, cat mai departe de casa si de munca, dar tine cont de contextul actual si cauta doar destinatii sigure, de preferat in tara. Poti, de asemenea, sa te pregatesti din timp pentru un concediu mai lung, intr-o tara pe care ti-ai dorit mereu sa o vizitezi. Pauza de care ai nevoie poate fi realizata cu ajutorul unor depozite la termen , cu ajutorul carora poti economisi pentru a avea bugetul necesar unei vacante memorabile. De asemenea, daca esti adeptul plecarilor de weekend cu familia, nu strica sa ai la indemana fonduri pe care le poti folosi in scop de relaxare si placere. Inspira-te din ceea ce ai in jurul tau: natura, culturi noi, traditii si activitati si permite-ti sa uiti de munca si griji de cat mai multe ori pe an.Concediul trebuie sa te ajute sa-ti pui la punct programul de somn si sa scapi de stresul acumulat de-a lungul timpului. Daca amani prea mult vacanta si continui sa muncesti dupa acelasi program, fara a face vreo schimbare majora, risti sa dezvolti diverse afectiuni, precum tensiune arteriala sau anxietate. Relaxarea oferita de vacanta iti aduce o multime de beneficii pentru sanatate, insa nu uita ca trebuie sa te detasezi complet de munca, inclusiv atunci cand o poti face remote, doar cu ajutorul unui laptop. Daca ai un business personal si iti este teama ca timpul petrecut in concediu iti va afecta afacerea trebuie sa tii minte ca procesul de relaxare mentala te ajuta sa te bucuri si de stabilitate emotionala. Motivatia pe care o simti dupa concediu te ajuta sa depui mai mult efort pentru rezolvarea imediata a unor probleme de orice natura si face mai usoara analizarea la rece a situatiilor importante.Antreprenorii trebuie sa-si ia si ei vacante, iar timpul pe care il petrec departe de echipele din companie poate ajuta angajatii sa invete sa comunice si sa lucreze impreuna fara a fi supervizati. Trebuie sa le oferi aceasta oportunitate pentru a-i ajuta sa cunoasca mai bine felul in care functioneaza compania in care lucreaza. De asemenea, aceasta este o oportunitate perfecta pentru tine sa observi cum colaboreaza angajatii tai si daca echipele din companie reusesc sa faca businessul sa mearga chiar si atunci cand esti departe. Nu folosi concediul tau pe post de test pentru angajati, dar incearca sa faci tot posibilul sa inveti cat mai multe din aceasta experienta. La randul lor, ei trebuie sa fie constienti de responsabilitatea pe care o au si sa organizeze totul in cel mai potrivit mod.