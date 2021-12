Eutanasia cainelui grav bolnav - cea mai grea, dar cea mai umana decizie pe care o poti lua pentru prietenul tau blanos

Eutanasierea animalelor de companie este un subiect controversat: unii il considera un ultim gest de iubire fata de un animal prea bolnav pentru a mai putea fi ajutat, altii un act de cruzime. Veterinarii, insa, o recomanda atunci cand, din cauza bolii, patrupedul ajunge sa sufere enorm, iar tratamentele, chiar si cele pentru usurarea suferintei, nu mai sunt eficiente.

De ce este decizia de a eutanasia un caine un act de bunatate

Suferinta unui animal de companie este de cele mai multe ori mai greu de privit decat cea a unui om. Daca acesta din urma iti poate vorbi si iti poate indica felul in care l-ai putea ajuta, animalul poate doar sa te priveasca si sa planga. Stii ca il doare, stii ca ii e rau, insa nu ai nicio posibilitate sa il alini mai mult decat mangaindu-l si vorbindu-i. Numai cine nu a avut acasa un animal suferind cumplit nu poate intelege de ce, de la un moment dat incolo, decizia eutanasiei este singura umana pe care o mai poti lua pentru el.

Cand catelul care ti-a fost alaturi, credincios, toata viata lui ajunge in ultimele clipe ale vietii sale ai de ales intre a astepta sfarsitul sau a-i curma suferinta, ca un ultim act de bunatate reala si de recunostinta pentru loialitatea lui.

Decizia de a cere medicului sa puna capat suferintei unui catel este extrem de luat pentru oricine si vine, de obicei, la capatul unui intreg proces de constiinta, presarat cu furie, neputinta, dorinta de a gasi o alta solutie, tristete, teama de singuratate, vinovatie si din nou neputinta. Si totusi, la capatul tuturor acestor sentimente absolut normale, ajungi, mai devreme sau mai tarziu, la concluzia ca, desi doare al naibii de tare, trebuie sa ii ceri veterinarului sa ii curme suferinta prietenului tau credincios.

Unii decid sa eutanasieze animalul acasa, pentru ca el sa plece din locul in care si-a trait toata viata fericit si ingrijit. Altii merg in cabinete, cu programare, sau pur si simplu iau decizia pe moment, ca si cum ar smulge un plasture. Pentru acestia din urma exista cabinete de urgente veterinare Bucuresti, unde animalul va putea scapa de suferinta uriasa pe care o simte, iar omul lui se va putea impaca in sfarsit cu ideea ca l-a crutat de un sfarsit chinuitor.

Ce presupune eutanasierea unui caine

Procedura medicala de eutanasie caine presupune administrarea de catre veterinar (intravenos sau direct in cavitatea toracica ori intracardiac) a unui anestezic barbituric, care va face animalul sa isi piarda cunostinta in 10-20 de minute. Sedativul il va ajuta sa nu simta nicio suferinta si niciun stres in momentul administrarii solutiei letale, care isi face efectul in cateva zeci de secunde.

Costul procedurii de eutanasiere la caini variaza in functie de greutatea animalului.

Desi decizia este greu de luat, nu uitati ca nu aveti motive sa va simtiti vinovati, pentru ca nu faceti decat sa ii oferiti catelului dvs. un sfarsit mult mai "bland" decat ar putea fi cel natural, la capatul unei suferinte de nedescris.

