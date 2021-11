Este laptele praf bun pentru tine?

Beneficiile si efectele negative ale laptelui praf erau candva o problema sensibila si controversata. Astazi insa expertii ii asigura pe oameni ca laptele praf contine multe substante nutritive care au un efect pozitiv asupra organismului.

In magazine oamenii pot gasi lapte praf cu un procent diferit de grasime. Cele 2 tipuri principale de produse sunt laptele degresat cu un continut de grasime de cel mult 1,5% si laptele integral cu un continut de grasime de 25%.

Compozitia si proprietatile raman practic neschimbate in orice lapte praf - doar cantitatea anumitor substante poate fi diferita, precum si continutul de calorii. In plus, laptele praf degresat are o durata lunga de valabilitate.

Beneficiile laptelui praf pentru organism

Laptele praf are proprietati valoroase pentru organism. Avantajele laptelui praf sunt urmatoarele:

ajuta la imbunatatirea compozitiei sangelui si a starii de bine in anemie;

intareste dintii, articulatiile, unghiile si parul, recomandat pentru utilizare in osteoporoza;

are un efect benefic asupra vaselor de sange si a sistemului cardiac;

este recomandat in obezitate;

este un diuretic, prin urmare previne aparitia edemului;

are un efect bun asupra sistemului nervos si asupra creierului;

are beneficii pentru cresterea aciditatii stomacului, deoarece reduce secretia;

contribuie la prevenirea diabetului.

Laptele praf este de obicei mai usor de digerat, ceea ce il face un produs util pentru persoanele cu sensibilitate intestinala.

Care este diferenta dintre laptele praf si cel natural?

Comparand compozitia si proprietatile celor doua produse, se poate argumenta ca diferenta dintre laptele natural si laptele praf este minima. Principalele diferente sunt urmatoarele:

procentul de nutrienti din laptele praf este putin mai mic, deoarece in timpul prelucrarii la temperatura ridicata proprietatile valoroase dispar partial;

laptele praf este absorbit mai repede si mai usor de organism;

laptele praf se pastreaza mai mult timp - nu cateva zile la frigider, ca un produs obisnuit, ci de la 6 luni la 3 ani.

Laptele praf nu are proprietati daunatoare iar beneficiile pentru sanatatea umana depind doar de calitatea produsului si de respectarea tehnologiei in producerea acestuia.

Este laptele praf util pentru pierderea in greutate?

Produsul nu poate fi numit dietetic - chiar si laptele degresat contine mai mult de 300 de calorii la 100 g. Cu toate acestea, in dieta, proprietatile produsului sunt destul de utile. Nu promoveaza direct pierderea in greutate, ci satureaza organismul cu minerale si vitamine importante si mentine functia intestinala sanatoasa.

Insa specialistii recomanda consumatorilor sa nu consume in exces lapte praf, astfel incat proprietatile sale sa nu dauneze siluetei. Doza recomandata pentru dieta este de 1 pahar de bautura pe zi.

Lapte praf pentru sportivi

Proprietatile benefice ale laptelui praf se manifesta clar in timpul unei diete sportive care vizeaza cresterea masei musculare. Prin urmare, sportivii folosesc adesea produsul in locul sau impreuna cu aditivi chimici speciali. De regula, laptele degresat contine cantitatea maxima de proteine - va fi cea mai utila bautura pentru cei carora le pasa de calitatea muschilor lor.

