Poza care i-a adus Emmei Răducanu peste 1,1 milioane de likeuri FOTO

Emma Răducanu a readus Marea Britanie pe harta mondială a tenisului feminin, după ce a câștigat primul titlu de Grand Slam pentru Regatul Unit, după 44 de ani.

Popularitatea Emmei a crescut enorm în toată lumea, dar mai ales în Marea Britanie, fapt vizibil și din numărul de urmăritori pe care îi are pe rețelele sociale, acolo unde a câștigat peste un milion de fani.

O fotografie cu Emma ținând în brațe trofeul și având pe fundal steagul Marii Britanii i-a adus Emmei un record de likeuri pe instagram, unde a strâns peste 1,1 milioane de aprecieri.

