Dupa o lunga pauza, primul si cel mai mare targ de nunti incepe vineri, 29 octombrie, la Palatul Parlamentului

Mariage Fest nu este un simplu targ de nunti, ci un festival in toata regula, caci poti petrece o zi intreaga sa iti alegi tot ce ai nevoie si la ce ai visat pentru nunta. Plus, te bucuri gratuit de o multime de delicatese culinare si degustari de vinuri.

Traversam cu totii o perioada delicate a istoriei noastre recente, asta insa nu a pus in niciun moment in pauza evenimente cruciale din viata noastra, iar NUNTA este nu doar un eveniment extrem de important, ci si unul foarte placut in vietile a mii de tineri romani.

Toti acest tineri si, cu precadere, cei care se vor casatori in anul 2022 au acum sansa sa viziteze cel mai mare targ de nunti din Romania, Mariage Fest, in perioada 29-31 octombrie la Palatul Parlamentului.

Pret de 3 zile Palatul Parlamentului va fi epicentrul industriei nuntilor din Romania, gratie tuturor celor prezenti: locatii de nunta, agentii, rochii de mireasa, costume pentru miri, foto-video, bijuterii, formatii, accesorii si o multe idei pentru nunta.

Mariage Fest prezinta in perioada 29-31 octombrie o editie de toamna, axata preponderant pe locatii de nunti si agentii organizatoare ce se vor intrece in a oferi cele mai bune solutii pentru nunta si la cel mai bun pret.

Vizitatorii impreuna cu furnizorii de produse si servicii vor putea sa relationeze in mod direct, asa cum rar s-a intamplat in ultimul an, deoarece organizatorii ofera un cadru absolut sigur din punct de vedere medical.

TOTI CEI VACCINATI vor avea acces GRATUIT la Mariage Fest, fiind modul organizatorilor de a demonstra ca o industrie atat de afectata de pandemie precum cea a nuntilor este si una cat se poate de responsabila, nefiind strict un punct de vedere pro sau anti – vaccinare, ci o aliniere la conditiile concrete din Romania in acest moment.

In plus, chiar si cei care nu sunt vaccinati vor putea fi testati in mod gratuit de catre firma specializata, parteneri ai Mariage Fest.

In ultimul an, Mariage Fest a pus bazele si a sustinut constant AFIN (www.afin.ro) Asociatia Furnizorilor din Industria Nuntilor, ce a militat si conlucrat cu autoritatile pentru a obtine organizarea in premiera pentru Europa a nuntilor inca din luna iulie a acestui an. Mai mult decat atat, in urma discutiile cu acestia a rezultat ca pentru sezonul 2022 (cel care priveste in mod direct vizitatorii de la aceasta editie) se anunta conditii aproape normale si un sezon cum se intampla pana in pandemie, din luna mai pana in luna noiembrie.

