Două piese must-have toamna aceasta

La inceputul fiecarui sezon incepe febra cumparaturilor. Pare ca niciodata nu avem destule haine sau perechi de incaltaminte pe care sa le combinam asa cum visam si pe care sa le purtam cu drag. Exista, totusi, anumite piese care se pot adapta mai multor anotimpuri. Mai jos, am detaliat doua dintre ele:

1. Pantofii sport

Cunoscuta pentru confortul si usurinta cu care poate fi purtata si asortata, incaltamintea sport ocupa un loc din ce in ce mai important in garderoba noastra. Fashion Days iti ofera posibilitatea sa alegi dintr-o gama variata de modele, astfel incat sa fii in pas cu moda, si, de ce nu, cu vremea de afara. Pentru zilele mai calduroase, poti sa alegi o pereche de tenisi slip-on sau cu siret, pe care sa ii asortezi cu jeansi si o bluza cu imprimeu logo. Ia in calcul si faptul ca vremea se poate raci brusc, asa ca, adauga in colectia de pantofi si o pereche de tenisi mid-high sau top-high pe lista ta, care sa iti acopere gleznele si pe care sa ii porti cu un hanorac captusit cu blana si o caciula. Alte aspecte importante atunci cand comanzi perechea favorita sunt activitatea pentru care o vei folosi (sala, alergare, plimbare), marimea, grosimea talpii si flexibilitatea acesteia. Citeste descrierea produsului si fa alegerea potrivita! Mai ai nevoie de un rucsac incapator, in care sa-ti pui obiectele personale.

2. Ghetele

Este adevarat ca trendurile ne influenteaza deciziile atunci cand facem alegeri in materie de incaltaminte. Confortul, culoarea, modelul sau tipul tocului sunt cateva dintre caracteristicile la care ne gandim atunci cand comandam o pereche noua. Inspira-te din oferta de bocanci de dama pentru a economisi timp pretios si pentru a evita aglomeratia din magazine. Ai la dispozitie variante cu toc sau plate, imblanite sau nu. Totul depinde de locul in care vrei sa ii porti si de celelalte articole vestimentare. Daca esti genul elegant, botinele cu toc gros sau stiletto vor fi pe placul tau. Asorteaza-le cu o rochie care urmeaza linia corpului sau cu fusta si o camasa. Nu uita nici de un palton din lana, blana ecologica sau piele pentru a te feri de frigul de afara. Pentru cei care opteaza pentru stilul casual, modele de bocanci cu talpa plata sunt solutia ideala. Acestea iti ofera un plus de lejeritate in miscare si sunt mai usor de asortat. Fie ca alegi un model simplu, cu catarama sau tinte, cu siguranta nu vei regreta. Pentru a-ti completa tinuta, cauta-ti si o pereche de jeansi, un pulover oversize si un fular colorat. Nu uita de ochelarii de soare pentru a-ti proteja ochii, dar si pentru a avea un accent fashion, si acopera-ti capul cu o caciula sau o sapca.

