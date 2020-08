Doriti sa economisiti la cumparaturi? Noi va sfatuim cum sa procedati

Cu toate acestea, exista modalitati garantate prin care putem economisi la cumpararea hainelor. Cum procedam?Cititi continuarea, noi va vom sfatui.1. Reduceti numarul articolelor cumparateCu totii stim deja asta. In timp ce ne plimbam prin magazine, dam de haine pe care cu siguranta nu le putem lasa acolo. Dar chiar nu putem? Cumparaturile impulsive nu sunt cele care ne vor ajuta sa economisim.Prin urmare, probati bluza sau pantalonii mult visati in magazin, dar acasa, ganditi-va rational daca intr-adevar aveti nevoie de ele. Si aruncati o privire atenta in garderoba voastra pentru verifica daca inca nu aveti alte cinci piese asemanatoare.Nu va faceti griji, hainele nu vor "pleca" din magazin. Si daca da, probabil cumpararea lor nu v-a fost sortita; -) Veti vedea ca astfel va puteti reduce costurile la articole vestimentare cel mai eficient.2. Cumparati piese de calitateDesigur, din cand in cand trebuie sa ne cumparam ceva. La urma urmei, trebuie sa ne imbracam frumos la munca, la o petrecere sau doar asa pur si simplu pentru a ne oferi o mica bucurie.Prin urmare, atunci cand faceti cumparaturi, incercati sa va concentrati pe cumpararea articolelor vestimenate de calitate superioara. Desi la prima vedere poate parea ca veti cheltui sume mai mari pe astfel de haine, nu trebuie sa fie asa.Chiar daca imbracamintea de calitate este intr-adevar un pic mai scumpa, aceasta va rezista mult mai mult timp. In plus, nu trebuie sa cheltuiti mult pe imbracaminte de marca - asteptati doar lichidarile de stoc de sezon sau profitati de reduceri sau alte promotii.3. Cumparati in timp utilIn mod normal facem cumparaturi atunci cand ne lipseste ceva din garderoba. Nu vom cumpara o geaca de iarna, vara. Cu toate acestea - retineti faptul ca, achizitionand articole vestimentare de sezon veti economisi semnificativ. De ce sa nu cumparati geaca de iarna mentionata mai sus la lichidari de stoc de Anul Nou in ianuarie? Veti purta geaca inca doua-trei luni si cu siguranta o puteti purta si in sezonul viitor de iarna.Pontul nostru: Daca nu stiti de unde sa incepeti, va recomandam sa profitati de exemplu, de avantajosul Epantofi black friday, unde veti gasi modele populare la reducere.4. Fiti fideliDaca aveti un magazin preferat de unde puteti cumpara avantajos, cu siguranta merita sa va inregistrati in clubul sau de fidelitate, daca magazinul are ...citeste mai departe despre " Doriti sa economisiti la cumparaturi? Noi va sfatuim cum sa procedati " pe Ziare.com