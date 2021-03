Decalcifiere espressor: O activitate de care trebuie sa te ocupi constant

Daca ai prins o oferta de pret bun pentru un aparat de cafea , iti dezvaluim tot ce trebuie sa sti despre decalcifierea acestuia, pentru a te bucura cat mai mult de el.Si in acest caz, este mai eficient sa previi decat sa combati, asa ca nu trebuie sa astepti ca aparatul sa inceapa sa dea semne slabiciune, ca sa intervii. S-ar putea sa fie nevoie sa inlocuiesti piesele afectate in urma depunerilor de minerale, iar asta, in mod sigur, te va costa mai scump decat o decalcifiere facuta la timpul potrivit.Pentru a evita astfel de situatii, se recomanda sa faci o decalcifiere a aparatului o data la doua-trei luni. In cazul in care folosesti aparatul mai des sau mai rar, poti face decalcifierea tinand cont de numarul cafelelor preparate, o astfel de operatiune fiind recomandata dupa 500 de cafele.In perioada dintre doua decalcifieri, monitorizeaza rezervorul espressorului, iar daca observi aparitia unor cristale albe pe fund, efectueaza o noua decalcifiere, chiar daca nu a trecut mult timp de la ultima operatiune similara.Majoritatea producatorilor care se respecta ofera si solutii speciale pentru esperssoarele proprii, iar daca ai un astfel de aparat, cea mai buna solutie este cea furnizata de producator. Pe piata exista si solutii universale pentru decalcifiere, dar in acest caz trebuie sa citesti cu atentie specificatiile de pe eticheta, pentru a fi sigur ca produsul este destinat espressoarelor. Sub nicio forma nu folosi solutii recomandate pentru alte electrocasnice, pentru ca acestea pot contine substante toxice, care vor ajunge astfel in cafeaua pe care o consumi.Daca nu vrei sa folosesti solutii din comert, poti sa iti prepari propria solutie, dizolvand doua linguri de sare de lamaie intr-un litru de apa si turnand apoi amestecul in rezervorul espressorului. Unii utilizatori folosesc si otetul, dar aceasta nu este o varianta recomandata, din cauza mirosului specific ce va ramane impregnat in aparat.In primul rand, se scoate aparatul din priza si se lasa sa se raceasca, in cazul in care abia l-ai folosit. In acest timp, se prepara solutia intr-o sticla sau alt recipient, respectand indicatiile specifice produsului folosit, care pot fi gasite, de obicei pe eticheta sau prospectul acestuia. Cand solutia este gata, se toarna in rezervorul aparatului, dupa care espressorul se conecteaza din nou la priza. Se porneste apoi pompa si se lasa sa curga 150-200 de mililitri de solutie. Operatiunea se repeta si pentru sistemul de aburi, desfiletand rotita de presiune si lasand sa curga aceeasi cantitate de apa.Dupa asta, aparatul se opreste pentru un sfert de ora, timp in care solutia se lasa sa actioneze, iar operatiunile prezentate mai sus se repeta pana cand se termina solutia din rezervor, respectand de fiecare data si pauzele de 15 minute. La final se clateste bine rezervorul si se umple cu apa, repetand pasii anteriori, insa fara a mai lasa sa treaca 15 minute intre etape.Pentru a evita formarea depunerilor, evita sa folosesti apa direct de la robinet, cu exceptia cazului in care folosesti un sistem de filtrare, care sa retina impuritatile si substantele nocive. Cea mai buna apa pentru espressoare este apa plata, insa si aceasta poate contine cantitati mari de minerale, asa ca decalcifierea aparatului ramane o operatiune care nu trebuie scapata din vedere.