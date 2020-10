Daca in urma cu 13 ani, averea sa era, potrivit presei mondene, de aproximativ 150 de milioane de euro, conducea masini de lux si avea mai multe terenuri in judetul Ilfov, acum, fostul om de afaceri Irinel Columbeanu si-a pierdut toata averea. A fost afectat de criza economica si a dat chix in afacerile cu materialul de constructii "columbenit". Mai mult, a fost executat silit de o banca din Romania, intr-un dosar de 3 milioane de euro, pentru un imprumut facut de firma sa."Greutatile pe care viata le arunca in calea oamenilor trebuie luate ca atare, efortul pentru a le depasi este cel care conteaza. Aceasta perioada reprezinta un test, pe care sper sa-l trec cu bine. Eu n-am pierdut nimic din ceea ce cred ca este averea mea, caci totul se afla inauntrul meu si niciodata nu am pus accent pe acumularea de averi. Oricum nu plecam cu ele dupa noi, in cel mai bun caz, raman copiilor. Bunurile pe care le-am pierdut, nu le-am pierdut, de fapt, ele m-au pierdut pe mine. Casa din Izvorani si terenurile din Ilfov au fost executate silit", a spus Irinel Columbeanu intr-o emisiune de la Pro TV Apartamentul in care locuieste acum este unul cat se poate de modest. Are doar doua camere si este mobilat foarte simplu. Mai mult, de pe ferestrele locuintei nu mai poate fi admirat peisajul plin de verdeata ca cel de la Izvorani, ci de jur imprejur se vad doar blocurile din vecini. Irinel Columbeanu nu mai are angajati care sa ii faca curateni sau sa ii gateasca. Acum, se gospodareste singur."Nu mi-e dor de viata aia, a fost frumos si poate ca va mai fi. Cel mai important este ca nu mi-am pierdut speranta. Am mai avut perioade din astea, nu m-am nascut in vile sau masini scumpe, inceputurile vietii mele au fost cam similare ca posibilitati financiare", a mai spus Columbeanu....citeste mai departe despre " Decaderea unui milionar. Cum arata apartamentul cu doua camera in care locuieste acum Irinel Columbeanu " pe Ziare.com