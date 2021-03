De ce este important sa alegi corect laptele praf pentru bebelus?

Laptele praf este compus din grasimi, proteine, zahar din lapte si minerale. Compozitia laptelui praf degresat contine semnificativ mai putine grasimi decat cea a laptelui integral uscat, in timp ce laptele praf degresat contine mai multe proteine si zahar din lapte. Printre mineralele care alcatuiesc laptele praf degresat, exista mai mult potasiu, calciu, fosfor, sodiu, magneziu si o cantitate mai mica de seleniu, zinc, cupru, fier, mangan. Laptele praf contine vitamine C, vitaminele B (B1, B2, B5, B6), K si A. Continutul de calorii al laptelui praf degresat este de 373 kcal la 100 de grame de produs, iar cel al laptelui integral uscat este de 549 kcal la 100 de grame de produs.Laptele praf integral si laptele praf degresat se disting in principal prin continutul lor de grasimi. Lapte praf degresat contine doar un procent de grasime, mai putine minerale decat laptele praf integral, dar mai multe proteine, umiditate si zahar din lapte. Din cauza lipsei de grasime, laptele praf degresat are o durata de valabilitate mai mare decat laptele praf integral, deoarece grasimile se deterioreaza mai repede decat alte ingrediente din laptele praf.Laptele praf este fabricat din lapte natural de vaca, si prin urmare, are aproape toate calitatile benefice ale laptelui obisnuit. In cantitati mari, laptele praf contine calciu, potasiu, fosfor, magneziu. Prezenta acestor elemente in corpul uman este necesara in cantitati suficiente pentru functionarea normala a tuturor organelor. Calciul intareste unghiile, dintii si oasele in special la bebelusi, care in crestere. Potasiul este esential pentru buna functionare a creierului uman, a muschilor si a sistemului nervos. Fosforul este esential pentru sanatatea dentara, evolutia corecta a proceselor metabolice si dezvoltarea corpului. Magneziul are un efect benefic asupra cresterii osoase, a activitatii sistemului cardio-muscular si regleaza nivelul zaharului din sange.In plus, beneficiile laptelui praf pentru corpul uman constau in faptul ca acesta contine vitamine precum C, B, K, A. Vitamina C este utila organismului, deoarece intareste sistemul imunitar, care protejeaza organismul de diverse infectii. Vitaminele din grupa B au un efect pozitiv complex asupra corpului uman, ducand la functionarea corecta a sistemului nervos si a creierului, la imbunatatirea proceselor de memorie, a metabolismului, a echilibrului mental. Vitamina K asigura coagularea normala a sangelui, iar vitamina A este foarte benefica pentru ochi.