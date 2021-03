De ce cazinourile iubesc castigatorii?

Nu exista jucator care sa nu isi doreasca sa castige premiul cel mare la un joc de loto sau sa intre in posesia unui jackpot progresiv care sa il faca peste noapte milionar. Si da, acest lucru se intampla frecvent in cazinourile din toata lumea, asa ca te intrebi, cine castiga de fapt din jocurile de noroc? Raspunsul este invariabil acelasi, cazinourile. Poate nu stiai, dar, fiecare joc din oferta are propria margine de casa. Poate ca o cunosti de la jocul de ruleta european, unde este stabilita la 2,72%, ceea ce reprezinta efectiv banii care ii revin cazinoului din fiecare pariu plasat.Fara exceptie, toate jocurile din oferta cazinourilor au o margine de casa care constituie pentru ele castigul sigur pe care si-l adjudeca cu fiecare pariu depus. Atunci cine plateste jackpoturile uriase sau castigurile colosale care se publica frecvent? Si in acest caz raspunsul este simplu, jucatorii mai putin norocosi care isi incearca la randul lor sansele intr-un cazinou. Toti banii pierduti de acestia se regasesc fara dubiu in premiul pe care l-ai castigat la sfarsitul zilei sau a jackpotului care ti-a indeplinit dintr-o data toate visele!De ce sa nu fie asa?! De fiecare data cand auzi despre un castig imens, te trec fel de fel de sentimente. Poti sa fii invidios pe cel care l-a realizat sau dimpotriva sa te bucuri pentru el, pentru ca amandoi faceti parte din portofoliul de clienti al aceluiasi cazinou. Daca realizezi pierderi in cadrul cazinoului nu o sa ii spui niciodata celui mai bun prieten, insa, daca ai parte de castiguri, lucrurile se schimba. Daca la capatul unei zile esti pe plus, te poti considera un adevarat castigator dar, daca ai pus mana pe premiul cel mare este totusi altceva! Cazinoul nu va ezita sa iti aduca premiul castigat la cunostinta tuturor, pentru ca este o actiune de marketing care nu va face decat sa sporeasca numarul clientilor.Esti cu adevarat prietenul cazinoului pentru ca daca nu castigai acest premiu fantastic si ceilalti nu ar fi auzit de el, cati jucatori crezi ca ar mai fi jucat acolo? Entuziasmul dobandirii acestui castig se raspandeste rapid la toti jucatorii. Asa se face ca esti iubit de cazinou, castigul tau nu a facut decat sa le sporeasca incasarile! In final este o relatie de tip win-win si daca norocul este cu adevarat prietenul tau poti sa fii chiar tu fericitul castigator.Se poate sa am si eu parte de acest castig colosal? Este intrebarea pe care ti-o pui de fiecare data cand citesti despre asemenea castiguri in bani care fara discutie ca poate schimba viata oricarui jucator. Si, de fiecare data uiti ca poate ai depasit bugetul de joc ba chiar l-ai suplimentat si decizi ca este oportun sa continui sa iti incerci din nou norocul. Se poate sa ai parte chiar de castigul mult visat si sa te feliciti ulterior pentru investitia facuta, dar trebuie sa stii ca exact pe acest lucru mizeaza si cazinourile. Fara un castig colosal care sa continua sa atraga profitul acestora din celebra margine de casa nu ar mai inregistra cote atat de mari, prin urmare incasarile ar fi destul de mici. Visul care tine in priza jucatorii este tocmai acest castig colosal pe care ti-l doresti cu ardoare sa fie trecut in dreptul numelui tau. Acest castig imens pe care il astepti poate deveni al tau intr-o buna zi? Cu siguranta da, daca norocul te va pune in fata unui slot sau a unui joc de masa exact atunci cand trebuie!Fara indoiala ca ai asteptat acest moment si ai planificat actiunile de dupa cu atat de multa atentie incat ai ajuns sa le cunosti pe de rost. Este normal sa fie asa, pentru ca obtinerea unui castig imens este ceea ce insufleteste fiecare jucator si tu esti cu adevarat un jucator pasionat. Si iata ca a venit si ziua in care visul s-a transformat in realitate si este timpul sa pui in practica tot ceea ce ai gandit ca vei face in acel moment. Va trebui sa mai astepti putin, pentru ca deja ai devenit o celebritate si cazinoul nu va rata o asemenea ocazie.Daca premiul s-a dobandit in cadrul unui cazinou offline, atunci este foarte posibil ca managerul acestuia sa iti inmaneze cecul cu suma castigata in cadrul unei ceremonii. Daca lucrurile se intampla in online, cu siguranta ca si aici vei avea parte de popularitate si vei fi inclus automat in schema VIP, care iti va aduce pe langa premiul castigat si o multime de avantaje viitoare. Le meriti din plin, asa ca bucura-te de clipa de glorie pe care hazardul a inlesnit sa o traiesti.Asa cum o locomotiva este masinaria care pune in miscare si trage dupa ea trenul pana la destinatia finala, asa si castigatorii pot sa fie considerati inima industriei de iGaming . Daca esti un jucator pasionat stii ca marele premiu te poate astepta atunci cand nici nu te gandesti, dar pana atunci, orice castig este binevenit si te implineste ca jucator. Acest lucru este pana la urma ceea ce pune in miscare industria jocurilor de noroc, castigurile nu atat de mari pe care le poti dobandi cu ajutorul jocurilor de noroc si speranta ca intr-o buna zi vei fi mandrul posesor al unui premiu care o sa iti schimbe cu siguranta viata. Niciun cazinou nu va scoate in evidenta pierderile pe care un jucator le inregistreaza dar va face intotdeauna publicitate unor castiguri de natura sa impulsioneze jucatorii, lucru ce face parte din joc.Pana cand vei inregistra castigul sperat, nu uita sa joci responsabil si sa iti pastrezi stilul de joc. Nu ezita sa te bucuri de fiecare castig care se adauga contului tau de jucator si sa crezi cu tarie ca intr-o buna zi numele tau va fi corelat cu unul dintre cele mai mari castiguri inregistrate vreodata intr-un cazinou!