De ce ai nevoie de ondulatoare Gina's in salonul tau

Pentru ca acest ondulator este printre cele mai subtiri de pe piata. Dispune de o tija din titan de 7mm, acesta incalzindu-se extrem de rapid. Poti realiza bucle stranse si rezistente atat clientelor care au structura firului mai moale, cat si celor care au firele groase, rebele, greu de imblanzit.Multe femei care au parul subtire isi doresc par cret, bucle care sa nu dispara dupa 30 de minute, insa cu greu le pot obtine acasa. Oricat fixativ ar baga in podoaba capilara, parul se aplatizeaza, revenind dupa scurt timp la forma initiala. Cu ajutorul ondulatorului Gina's, poti conferi bucle ultra rezistente clientelor, care dureaza pana la 3 zile, iar coafura lor va fi timp indelungat de efect si cu aspect aranjat. Cand cauti sa achizitionezi un ondulator calitativ pentru salonul tau, vezi aici un ondulator afro de 7 mm , pentru a le oferi celor care-ti trec pragul un par de invidiat.Design-ul acestui ondulator este un al aspect pe care trebuie sa il iei in considerare. Ca hairstylist ai nevoie de ustensile si echipamente calitative, performante, insa trebuie sa arate si bine pentru ca confera un plus de profesionalism afacerii tale. Ondulatorul Gina's vine intr-o nuanta roz, pe care orice femeie o indrageste. Dispune de un afisaj LCD digital, care te ajuta sa setezi temperatura optima in functie de structura parului clientei tale. Cablul acestuia este rotativ, cu o lungime considerabila de 1,85 metri, pentru ca tu sa ai maximum de flexibilitate, usurinta si confort cand il utilizezi, fara sa te incomodeze in vreun fel.Parul cret, voluminos prinde din ce in ce mai mult la public in 2021, de aceea, daca vrei sa te afli printre topul stilistilor cautati in orasul tau ai neaparata nevoie de un ondulator Gina's. Femeilor in special le place sa experimenteze, iar acest tip de coafura nu numai ca le va face mai increzatoare, dar cu siguranta odata ce au incercat buclele afro, vor reveni iar si iar.Acest ondulator profesional este un must-have printre celelalte dispozitive ale hairstylist-ului.Buclele afro se pot purta in orice context social, atat pentru iesiri in oras, cat si pentru evenimente speciale. Femeile care apeleaza la parul cret, vor un plus de senzualitate, iar coama ca de leu, le va ajuta sa atraga toate privirile. Ondulatorul precum si tija de titan sunt special concepute sa reziste in timp, iar in pachet vine inclusa chiar si o manusa de protectie cu un design la fel de deosebit, ca tu sa te protejezi in timp ce il folosesti.