Danemarca se pregateste sa redeschida gradinile zoologice

Gradina zoologica din Copenhaga, care va putea fi din nou vizitata incepand cu 1 mai, s-a organizat in asa fel incat restaurantele sale vor vinde meniuri la pachet.Personalul se va asigura ca vizitatorii pastreaza o distanta sigura unul fata de celalalt in timpul vizitei, in conformitate cu regulile emise de autoritatile sanitare.Totusi, unele expozitii interioare vor ramane inchise, pentru a se evita aglomeratia.Danemarca si-a prelungit recent interdictia privind intrunirile publice a mai mult de 10 persoane pana pe 10 mai, ceea ce inseamna ca nu va fi permisa prezenta unor grupuri mai mari la gradinile zoologice, conform recomandarilor.Pe langa gradina zoologica din Copenhaga, gradini zoologice din Aalborg, Odense si Givskud sunt pregatite sa primeasca din nou vizitatori incepand cu 1 mai.Saptamana trecuta, cresele, gradinitele si scolile de pana la clasa a 5-a au fost redeschise dupa patru saptamani.De asemenea, Ministerul Sanatatii a anuntat marti intr-un comunicat ca Danemarca nu va permite organizarea de intruniri publice la care sa participe mai mult de 500 de persoane pana cel putin la data de 1 septembrie.Pana marti in Danemarca au fost inregistrate 364 de decese provocate de COVID-19.