Cum tratezi guturaiul la copii, vara

Cauzele guturaiului

Simptomele guturaiului

Cum tratezi guturaiul?

In general, raceala comuna nu este o afectiune periculoasa, insa, in cazul copiilor, guturaiul poate cauza unele complicatii, cum ar fi otita medie acuta (infectia urechii) sau sinuzita bacteriana. Afla cum tratezi corect guturaiul la copii.Guturaiul poate fi provocat de peste 200 de tulpini de virusuri, in general de rinovirusuri. Transmiterea unui astfel de virus are loc, de cele mai multe ori, in urma contactului cu persoane bolnave, prin stranut sau tuse, dar si prin vorbire sau ras. De asemenea, guturaiul poate fi transmis prin atingerea nasului, gurii si a ochilor cu mainile neigienizate dupa folosirea unor obiecte contaminate.Guturaiul este favorizat de un sistem imunitar slabit. In cazul copiilor, sistemul imunitar este in curs de dezvoltare, de aceea, ei racesc mai usor. Desi racelile sunt frecvente, copilul capata si anticorpi impotriva tulpinilor de virus contactate.Initial, guturaiul provoaca o senzatie de gat uscat, timp de 1-2 zile. Apoi, apar urmatoarele simptome:● Durere in gat la inghitire● Secretii nazale● Nas infundat● Tuse seaca, tuse care evolueaza spre tuse productiva● Stranut● Dureri de cap sau de sinusuri● Stare de oboseala● Ochi congestionatiIn general, simptomele se remit de la sine dupa 7-9 zile. Daca, dupa aceasta perioada, guturaiul persista, mergi cu juniorul la un medic. Poate fi vorba de o complicatie bacteriana, care necesita administrare de antibiotice. Schimbarea culorii secretiilor nazale in galben-verzui, febra ridicata (peste 39 de grade Celsius) si agravarea simptomatologiei pot fi semnele unei complicatii.Guturaiul nu necesita un tratament medicamentos cu antibiotice, deoarece reprezinta o infectie virala. O infectie provocata de virusuri nu poate fi vindecata cu antibiotice, pentru ca acestea actioneaza doar impotriva bacteriilor.Practic, guturaiul nu are un tratament specific, fiindca trece de la sine. Insa, poti lua unele masuri pentru ameliorarea simptomelor.Copilul trebuie sa doarma intr-o incapere bine aerisita, cel putin 12 ore pe noapte. De asemenea, este important ca acesta sa evite contactul cu alte persoane, pentru a nu raspandi virusul.Daca are febra, administreaza-i paracetamol sau impachetari cu apa la temperatura corpului (nu cu apa rece). In plus, pentru a scadea febra, copilul trebuie sa se hidrateze suficient cu apa, supe sau ceaiuri. Sugarii se hidrateaza doar prin consum de lapte matern sau formula.Aplicarea unei creme sub nas poate fi utila, daca zona s-a inrosit si a devenit dureroasa.Deoarece respiratia este afectata in timpul racelii, copilul poate avea un somn mai agitat. Ca sa respire mai usor, copilul trebuie sa doarma intr-o pozitie mai inclinata si nu perfect orizonal. Pozitia orizontala favorizeaza scurgerea secretiilor nazale in spatele gatului, ceea ce provoaca tusea. O perna de mici dimensiuni asezata sub copil va fi de mare ajutor.O alta solutie pentru a usura respiratia este mentolul. Aplica o picatura sau doua de mentol pe o batista si asaz-o in apropierea capului copilului. De asemenea, poti utiliza ser fiziologic pentru desfundarea nasului.Medicul poate recomanda unele medicamente sau suplimente alimentare pentru copii, cum ar fi antitusivele sau suplimentele pentru intarirea imunitatii. Vitamina C cu echinaceea poate fi utila in fortificarea imunitatii si in prevenirea altor raceli.In concluzie, guturaiul este o afectiune frecventa in randul copiilor, dar poate fi tratata corespunzator si prevenita prin metode eficiente de igiena.