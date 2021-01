Cum te poate ajuta un avocat de divort din Iasi sa faci partajul bunurilor?

Ce bunuri pot fi impartite?

Ce bunuri NU pot fi impartite prin partaj?

Cum se poate realiza partajul?

Pentru ca procesul de partaj sa nu fie mai complicat decat este necesar, cea mai buna optiune este sa contactezi un avocat divort Iasi. Acest specialist in Dreptul Familiei poate simplifica impartirea bunurilor si se poate asigura ca partajul se desfasoara in termeni corecti pentru clientul sau. Un avocat cu experienta se va implica cu adevarat in procesul de divort si va face tot posibilul ca impartirea bunurilor sa fie justa.Iata cum te poate ajuta un avocat de divort din Iasi, atunci cand este necesar partajul:- Va negocia pentru ca partajul sa se desfasoare cu acordul ambelor parti;- Va oferi consultanta juridica cu privire la impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei sau dupa divort;- Ii va oferi clientului sau asistenta si il va reprezenta din punct de vedere juridic;- Va redacta cererile si toate documentele necesare pentru partaj.- Bunurile mobile si imobile care au fost obtinute in timpul mariajului de oricare dintre soti;- Sumele de bani care exista in conturile bancare curente ale sotilor, atunci cand ele pot fi luate in calcul potrivit Codului Civil;- Veniturile care au fost obtinute dupa ce bunurile detinute de soti au fost folosite de catre terte persoane;- Sumele de bani pe care ambii soti sau doar unul dintre ei le-au oferit imprumut unor terte persoane si care nu au fost restituite pana la desfacerea casatoriei.- Bunurile obtinute de oricare dintre soti inainte de casatorie;- Bunurile obtinute prin mostenire;- Bunurile care au fost primite prin donatie, in cazurile in care donatorul nu a specificat in contract ca acestea sunt comune;- Bunurile de uz personal, asa cum sunt articolele vestimentare, bijuteriile etc;- Premiile si recompensele;- Drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala;- Proiectele artistice;- Indemnizatia de asigurare si despagubirile in cazul oricarui prejudiciu material pe care l-a suferit unul dintre soti;- Bunurile, sumele de bani sau orice valori care pot inlocui un bun propriu;- Sumele de bani sau orice alt profit obtinut in urma bunurilor proprii.Impartirea bunurilor comune poate fi realizata la notar sau in instanta. Daca sotii aleg sa realizeze partajul la notar, acestia trebuie sa fie hotarati cu privire la modul de impartire al lucrurilor obtinute in urma casatoriei.Un avocat divort Iasi va recomanda intotdeauna solutionarea partajului de comun acord. Specialistul poate oferi asistenta si consultanta pentru ca impartirea bunurilor sa se desfasoare in cei mai buni termeni.In cazul in care sotii nu se inteleg cu privire la modul de impartire a bunurilor comune, partajul va fi realizat in instanta. Costurile vor fi mai mari, procedura va dura mai mult timp, dar un avocat de divort din Iasi ii va oferi clientului sau toate serviciile juridice de care are nevoie pentru ca rezultatul sa fie cel asteptat.Indiferent care este optiunea aleasa pentru partaj, asigura-te ca apelezi la un adevarat specialist in Dreptul Familiei. Un avocat divort Iasi cu experienta va avea toate cunostintele necesare pentru a te indruma in cea mai buna directie!