Cum sa-ti renovezi curtea cu un buget redus

Mai intai, asigura-te ca ai nevoie cu adevarat de o schimbare majora. Poate ca si o curatenie generala ii va da un aspect nou curtii tale. Poate ca nu ai nevoie decat de cateva solutii de iluminare exterioara . Niste lampi de gradina cu alimentare solara te-ar putea ajuta sa te bucuri de statul in aer liber si in serile calduroase de vara.In cazul in care iti doresti o schimbare majora, orienteaza-te spre materiale si decoratiuni de calitate, care vor rezista mai mult. Chiar daca, pe moment, vei scoate mai multi bani din buzunar, pe termen lung, investitia te va ajuta sa faci economii.Dupa ce te-ai hotarat ce anume vrei sa schimbi la aspectul curtii si gradinii tale, iti poti invita cativa prieteni sa-ti dea o mana de ajutor. Promite-le ca, daca te vor ajuta la curatenie, se vor regasi si pe lista de invitati la urmatoarea petrecere in aer liber. Sigur vei gasi cativa apropiati de nadejde care sa te ajute la curatenie si care ti-ar putea da si cateva idei numai bune de pus in practica.Ii pot pune apoi la treaba. Totul va merge mult mai repede, atunci cand ai ajutoare, fie ca e vorba de cosmetizarea gradinii, de vopsirea gardului sau de reamenajarea aleilor.Pietrele naturale sunt de efect, foarte rezistente si nu costa nimic. Pe malurile raurilor sau la mare poti gasi oricand solutii de amenajare a gradinii. Nu va trebui decat sa faci cateva excursii in natura si sa ai o masina suficient de incapatoare pentru a le putea transporta.In loc sa cumperi ghivece din magazine, ai putea opta pentru containere cu forme neobisnuite. Le poti gasi in centrele de reciclare. Daca nu iti place stilul vintage, nu iti ramane decat sa le vopsesti si sa le readuci la viata. Schimbarea obiectelor decorative ii va da un aer proaspat curtii tale.Daca iti plac florile si gradinaritul, nu trebuie sa scoti foarte multi bani din buzunar pentru a-ti alimenta pasiunea. Incepe sa-ti cresti singur plantele. Semintele sunt intotdeauna mai ieftine. La acest capitol, iti poti activa si pe vecini. Cu siguranta, vei gasi si alti oameni care sa iti impartaseasca hobby-ul. Puteti face schimburi, atat de plante, cat si de opinii.Singurul minus va fi acela ca va trebui sa astepti sa creasca. Bugetul tau va fi in siguranta, iar satisfactiile mult mai mari. Asa ca rabdarea te va rasplati.Gandeste-te la ce piese de mobilier din casa nu mai folosesti. Sau unde ai putea gasi unele la preturi decente. Le-ai putea readuce la viata cu putin efort, vopsea si imaginatie. Iti vei pune la lucru latura creativa, iar rezultatele vor fi spectaculoase.Daca ai o gradina mica, expertii iti recomanda sa o pavezi in diagonala. Forma de diamant iti va da iluzia de spatiu mai mare. Spatiile exterioare mici pot deveni atractive si prin folosirea mai multor materiale decorative. Scandurile din lemn, combinate cu pietre decorative te vor ajuta sa obtii un design deosebit chiar si intr-o curte mica.