Cum sa-ti protejezi gradina de intemperiile vremii

Pericolele cele mai des intalnite pentru gradina sunt vanturile puternice, ploile abundente, grindina, canicula si seceta. Iata cum iti afecteaza acestea gradina si ce poti face pentru a diminua din efectele lor.Vanturile puternice pot duce la ruperea crengilor copacilor, la punerea la pamant a plantelor si pot provoca daune majore in gradina.Pentru a diminua cat mai mult efectul devastator pe care vantul il are asupra gradinii trebuie sa iei masuri de proectie inainte ca acesta sa inceapa. Sprijina crengile grele ale copacilor pentru a preveni ruperea acestora, mai ales daca sunt pline de fructe. In cazul arborilor si arbustilor tineri, pana cand radacina devine suficient de puternica pentru a-l sustine, infige in pamant patru araci, astfel incat sa formezi un patrat si leaga-I intre ei cu sfoara. Leaga si pomul de acestia pentru a-l sprijini si infasoara totul cu o panza deasa, rezistenta. Aceasta va actiona ca o bariera in fata vantului.In plus, este important ca toate instrumentele de gradinarit - del a galeti, la lopeti, cazmale si alte ustensile - sa fie puse la adapost, in magazie, pentru a preveni ca acestea cada peste plante sau sa se strice in timpul furtunii.Cand observi ca furtuna este pe cale sa inceapa, poti proteja plantele mici acoperindu-le cu o galeata. Asaza peste aceasta un pietro greu pentru a nu fi doborata de vant.Ploile sunt mereu bune pentru o gradina. Insa cand acestea sunt torentiale viteze si puterea apei poate distruge plantele mici. Acopera-le cu o plasa deasa, care sa preia din greutatea stropilor de apa. Aceasta trebuie proptita bine pe niste raci astfel incat sa nu fie doborata de vant. De asemenea, trebuie sa fie putin inclinata pentru a permite apei sa se scurga si sa nu se adune pe aceasta.Grindina provoaca pagube insemnate, ducand la distrugerea culturilor intregi. Aceasta poate fi impiedicata cu ajutorul plaselor. Poti instala astfel de plase si in livezi, si in gradina de legume, dar si peste straturile de flori decorative. La fel ca in cazul plasei pentru protejarea plantelor de ploaie, plasa pentru grindina trebuie sa fie pozitionata putin oblic pentru a permite grindinei si ploii sa cada pe sol, intr-o zona sigura, unde nu poate produce daune.Seceta este frecventa in timpul verilor. Aceasta poate fi combatuta doar prin udarea frecventa a plantelor. Trebuie sa tii insa cont ce cerintele acestora de udare deoarece udate prea des sau prea rar plantele se pot usca rapid.Canicula poate duce la uscarea plantelor, in special a celor expuse ore indelungate la soare. Pentru a evita ca razele fierbinti ale soarelui sa ajunga la plante, protejeaza-le prin umbrire.Poti face acest lucru prin acelasi procedeu explicat anterior si folosit in cazul protejarii plantelor de ploaie sau grindina. Trebuie sa folosesti insa o panza mai deasa pentru a nu permite razelor sa patrunda prin aceasta.Un alt mod de a umbri gradina si dea o proteja de vant este prin protejarea acesteia cu o plasa gard. Alege o plasa gard verde care sa ofere un aspect placut gradinii, dar casa sa o protejeze in acelasi timp de intemperii. O plasa umbrire asigura protectie impotriva razelor UV in proportie de 88% si este imposibil de detramat de vremea rea.Plasa gard este o plasa pentru umbrire, tesuta din polietilena de inalta densitate, neafectata de produsele chimice. Aceasta se monteaza foarte usor pe gard si are un grad de umbrire foarte mare. In plus, este imposibil de destramat de intemperiile vremii.O astfel de plasa gard poate fi folosita si ca paravan sau ca plasa de protectie pentru protejarea plantelor de grindina si ploi. Rezista multi ani intemperiilor vremii si, in plus, nu este deloc scumpa. Poti comanda online o plasa gard ieftina . Este o investitie pe care orice gradinar care isi doreste sa-si protejeze culturile si florile trebuie sa o faca.