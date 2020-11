Cum sa-ti alegi anvelope de iarna in 5 pasi simpli

Ti-am pregatit mai jos toti pasii pe care ar trebui sa ii urmezi pentru a beneficia de cel mai performant set de anvelope iarna aceasta. Iata care sunt acestia.Pentru a sti ce marime de cauciucuri de iarna sa comanzi, poti verifica informatiile inscriptionate pe lateralul anvelopelor de vara pe care te pregatesti sa le inlocuiesti sau in cartea tehnica a masinii tale. Vei gasi un cod asemanator cu acesta: 205/55/R16. In acest caz, 205 reprezinta latimea benzii de rulare sau a partii anvelopei care intra in contact cu partea carosabila, exprimata in milimetri. 55 reprezinta raportul, in procente, dintre partea superioara a anvelopei (inaltimea peretelui lateral) si latimea benzii de rulare (latimea sectiunii). 16 indica diametrul interior al anvelopei, in inch, in vreme ce simbolul R reprezinta faptul ca anvelopa are structura radiala. Poti comanda anvelope pentru iarna 205/55/R16 de la Anvelope-Autobon Obisnuiesti sa folosesti masina in timpul iernii doar pentru a te deplasa in interiorul orasului? Atunci poti opta pentru anvelope care au un raport calitate-pret bun. Ori poate ti-ai planuit si cateva escapade la munte, in speranta ca partiile de ski vor fi deschise anul acesta? Inseamna ca anvelopele tale ar trebui sa se incadreze la categoria premium, daca vrei sa nu ramai inzapezit. Si, de ce nu, daca tot faci cumparaturi auto pentru iarna, poate adaugi pe lista si un set de lanturi.Fiecare anvelopa in parte are inscriptionata cate o litera care indica viteza maxima cu care poti rula in siguranta cu acel pneu. Anvelopele de iarna au un impact major asupra manevrabilitatii si franarii, acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care cauciucurile de iarna sunt obligatorii. Cand temperatura scade sub 7 grade C, anvelopele all season pierd prea multa tractiune si flexibilitate.Folosind anvelope de o calitate superioara, masina va frana mai eficient si mai fiabil si, de asemenea, se va descurca mai bine la virare. E indicat, insa, sa nu depasesti viteza maxima impusa de codul inscriptionat pe lateralul pneului.A avea diferite marci de anvelope pe un vehicul nu este niciodata o idee buna. Acest lucru poate provoca uzura prematura a unor piese sau poate duce chiar la pierderea manevrabilitatii masinii in timpul deplasarii. Asadar, alege sa folosesti patru anvelope din acelasi set sau, in cazul in care nu iti permiti sa le schimbi pe toate patru deodata, utilizeaza cate doua din acelasi set pentru rotile din fata, respectiv cele din spate.Iti ramasesem datori cu inca un pont pe care sa-l folosesti atunci cand te pregatesti sa cumperi anvelope de iarna noi. Compara preturile si nu comanda la prima oferta peste care dai. In plus, cumparaturile online sunt cele mai sigure din acest punct de vedere, pentru ca ai tot timpul posibilitatea de a face diferente rapide intre produsele de pe toate platformele tale preferate.Anvelopele de iarna ar trebui sa raspunda nevoilor tale, deci alegerea acestora nu ar trebui sa se bazeze pe recomandarile cunostintelor sau pe cele ale familiei. Stabileste clar care sunt necesitatile pe care vrei ca anvelopele sa le satisfaca si cere parerea reprezentantilor magazinelor auto, fie ele fizice sau online.