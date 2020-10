Cum sa previi aparitia mucegaiului in sezonul ploios

De ce este atat de periculos mucegaiul?

De ce aerul din interior este mai umed toamna?

Cum putem controla nivelul umiditatii?

In concluzie

Mucegaiul are nevoie de 3 ingrediente pentru a se dezvolta: umiditate, hrana si intuneric. Daca elimini unul dintre aceste imgrediente, poti impiedica cu usurinta dezvoltarea acestui neplacut microorganism.Pe langa aspectul total inestetic si mirosul neplacut, mucegaiul este oa devaraat amenintare pentru sanatate. Persoanele care sufera de astm sunt cele mai vulnerabile in fata mucegaiului, insa orice persoana expusa sporilor de mucegai poae dezvola sensibilitate sau afectiuni specific. Cele mai intalnite simptome ale persoanelor cu sensibilitate la mucegai constau in eruptii cutanate si mancarimi, curgerea nasului, ochi rosii si stranut.Umiditatea din exterior influenteaza masiv nivelul de umiditate din interiorul casei. Astfel, chiar daca detineti o casa bine izolata, intr-un climat foarte umed puteti intampina dificultati in mentinerea controlului umiditatii interioare in timpul sezonului de toamna. In plus, odata cu instalarea vremii racoroase, multe case si apartamente isi folosesc aparatele de aer conditionat mai rar. Aparatele de aer conditionat lucreaza la racirea aerului, dar- ca rezultat secundar - contribuie si la eliminarea umiditatii.Ferestrele deschise reprezinta un alt mod prin care, fara sa vrem, facilitam cresterea umiditatii din casa, dar si transportarea sporilor de mucegai prin adierea vantului din exterior. Acest lucru se intampla frecvent in apropierea gramezilor de frunze umede. Desigur, acest lucru nu inseamna ca trebuie sa ne privam de oxigenarea locuintei, insa este important sa fim constienti de impactul pe care fiecare sezon il poate avea asupra sanatatii locuintei noatre si - implicit - a noastra.Nu in ultimul rand, mare parte din constructiile din Romania - si chiar si cele noi construite - au o mare problema cu izolatia la nivelul fundatiei astfel ca, orice ploaie isi face repede simtita prezenta si in interior.Cea mai simpla si eficienta metoda este folosirea unui dezumidificator . Acesta extrage apa din aer pana la atingerea nivelului optim de umiditate fiind aliatul cel mai puternic in lupta cu mucegaiul. Vestea buna este ca piata din Romania detine un portofoliu tot mai generos de astfel de aparate: de la dezumidificatoare smart ce pot fi controlate prin telefon de la distanta, via Internet, la aparate eficiente dar accesibile oricarui buget.Pentru un control sporit asupra calitatii aerului pe tot parcursul anului, va puteti orienta catre un dezumidificator care detine si functia de purificare . Astfel, anumite modele pot fi dotate suplimentar cu un filtru HEPA ce retine pana la 95% dintre microparticulele de peste 0.3 microni, aici includem inclusiv spori de mucegai si fungi, dar si poluanti chimici ce provin din produsele de curatenie, praf, par de animale, acarieni si alergeni care se raspandesc cu usurinta in aer.Printre cele mai populare functii ale unui dezumidificator este si cea de uscare rufe. Uscarea clasica a rufelor prin intinderea lor pe uscator provoaca umezirea peretilor din incaperea in care acestea sunt intinse, iar uscarea la un uscator automat degradeaza in timp tesatura hainelor din cauza aerului cald emis pentru uscare. Folosirea unui dezumidificator previne umezirea peretilor prin extragerea apei direct din haine iar aerul rece folosit in procesul de uscare nu afecteaza tesatura acestora.Un dezumidificator este un aparat multifunctional care pe langa victoria impotriva igrasiei si mucegaiului, se dovedeste util pe tot parcursul anului. Pentru a investi eficient, trebuie sa aveti in vedere 2 lucruri: spatiul in care doriti sa actionati (suprafata si inaltimea) si functiile pe care doriti sa le bifeze. Un dezumidificator cu functie de purificare si uscare rufe se va dovedi util pe tot parcursul anului iar dumneavoastra veti economisi bani, timp si energie pe un timp indelungat.