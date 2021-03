Cum sa lucrezi eficient de acasa

Pune-ti alarma la aceeasi ora in fiecare dimineata.

Pregateste-te la fel cum ai face-o in mod normal.

Seteaza-ti o ora pentru inceputul si finalul zilei de munca.

Pregateste alarme pentru pauzele de 10 minute si cea de pranz.

Opreste-te din munca imediat ce auzi alarma de final de program.

Daca locuiesti intr-o casa cu intreaga familie, cu copii si animale de companie, vei avea surse de distractie la fiecare colt. De aceea este necesar sa ai o zona doar a ta, amenajata precum un birou, care sa-ti permita sa muncesti in liniste. Imposibilitatea de concentrare poate fi una dintre problemele care persista in programul de lucru de acasa, dar poate fi combatuta cu putina vointa si timp. Amenajeaza biroul intr-o incapere cu usa inchisa si discuta cu cei din familie sa-ti ofere liniste in timpul programului de munca. Vei avea nevoie si de accesorii potrivite, care te ajutau si la birou. O pereche de casti wireless poate acoperi zgomotele deranjante si te va ajuta sa preiei apeluri importante chiar si atunci cand nu esti in incapere. Nu ignora nici nevoia de a face pauze cat mai dese, chiar daca esti prins in taskurile zilei.In cazul in care nu esti conditionat de un program fix impus de angajator, creeaza tu unul. Iti va fi mult mai usor sa te ambitionezi sa-ti termini munca in timp util. O alta problema care poate aparea este lucratul peste program sau tarziu in noapte, daca ramai in urma cu proiectele importante. Acest obicei iti poate afecta viata personala si nu vei reusi nici sa fii eficient pe termen lung. Tine cont de cateva detalii importante:Programul te va ajuta sa-ti stabilesti o rutina sanatoasa si sa intri in ritm cat mai repede.Acum ca sezonul cald isi intra in drepturi, pauzele mici si dese vor deveni o placere. In special atunci cand simti ca nu poti sa te concentrezi temeinic, o gura de aer proaspat si miscarea te vor ajuta sa vii cu cele mai bune idei. Nu amana pauzele, chiar daca ai un task important de terminat, deoarece este posibil sa uiti de acestea. Poti folosi pauza de pranz pentru o plimbare de 10 minute in apropierea casei sau chiar in parc. Ia-ti toate masurile de protectie, chiar daca zilele sunt din ce in ce mai frumoase. Daca esti pasionat de sport, poti sa iesi chiar la o sesiune de jogging, iar daca ai caine, iesi la o plimbare mai lunga cu acesta sau la joaca.Productivitatea este influentata de toate elementele din jur, de la mediul in care lucrezi, la persoane si organizare. Impune-ti un program precum cel de la birou si vei avea mai multe sanse de a te obisnui pe termen lung cu munca de acasa.