Cum sa economisesti bani la inceput de an

Nu ai cum sa iti schimbi obiceiurile consumeriste daca nu iti setezi un obiectiv. Vorbim de o anumita suma de bani pentru a plati un credit sau cuantumul unui obiect pe care vrei sa il cumperi. Aceasta ar trebui sa fie relativ mica pentru a fi mai usor de strans. Astfel, atunci cand iti vei obtine scopul, ei putea sa maresti miza. Aceasta suma nu trebuie sa fie exacta, pana la cei .99 de bani. Este suficient sa optezi pentru o cifra rotunda pe care o gasesti satisfacatoare.Indiferent de care este suma de bani pe care vrei sa o pui deoparte, trebuie sa arunci o privire la cheltuielile neesentiale. Daca cele esentiale, precum chiria, ratele si facturile sunt relativ constante si necesare, celelalte plati iti ofera posibilitatea de a face economie. Nu ne referim la produsele alimentare de baza, ci la cea comandata din oras sau la cafele cumparate de la mari lanturi de magazine sau hainele si cosmeticele pe care le cumperi fara sa ai nevoie cu adevarat de ele.Daca renunti la a mai cumpara impulsiv, atunci iti va mai usor sa economisesti. O modalitate simpla de a evita acest tip de comportament este sa iti creezi wishlist-uri si sa astepti sa vezi daca ai nevoie cu adevarat de acel produs. De asemenea, este util sa verifici preturile online deoarece iti poti crea o idee despre valoarea reala a produsului. Insa, trebuie sa ai grija cum faci cumparaturi online , pentru a nu cadea prada inselatoriilor.Si la cosul de cumparaturi poti sa faci unele economii. Pe de o parte, unele produse pe care le folosesti des, le poti cumpara angro. Cumparaturile de la branduri generice sunt o alta modalitate de a economisi bani. Iar cel mai simplu mod de a pune bani deoparte este sa urmaresti ofertele pentru a-ti umple camara. Spre exemplu, inainte de cumparaturi verifica catalogul online Kaufland pentru a sti ce produse alimentare au pretul redus in saptamana respectiva. Astfel, atunci cand iti faci lista de cumparaturi spre ce sa te orientezi pentru a nu cheltui foarte multi bani.Impune-ti sa reduci cheltuielile cu un buget lunar. Calculeaza intai cuantumul cheltuielilor esentiale lunare si vezi ce iti ramane. Pune deoparte un procent pentru economii, iar restul imparte-i in categorii dupa necesitati. Nu uita sa lasi deoparte bani si pentru timpul liber. Analizeaza putin cum iti petreci timpul liber. Exista posibilitatea sa ajungi la concluzia ca abonamentul la Netflix este mai important decat cel la cablu. De altfel, daca consideri ca este nevoie sa acorzi o suma mai mare unei categorii de cheltuieli, poti oricand sa faci economie in alta parte.De asemenea, pentru a organiza mai usor, poti folosi o aplicatie pentru bugetul personal . Iar daca treci o mare parte din cheltuieli online, iti va fi mai usor sa le indexezi pentru a-ti crea bugetul. Nu este obligatoriu sa fii foarte rigid, deoarece il poti modifica in functie de nevoii, atata timp cat nu uiti sa economisesti bani.Atunci cand vine vorba de economii, nu trebuie sa depui foarte mult efort pentru a le strange. Poti sa pui bani departe cu mici ajustari de comportament si folosind cateva dintre artificiile pe care le-am prezentat. Odata ce te organizezi, iti va fi foarte usor sa ramai cu bani in buzunar. In definitiv, trebuie sa faci un pas mic in aceasta directie pentru a-ti pune la punct o strategie care sa functioneze stilului tau de viata.