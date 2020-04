Cum sa creezi un spatiu de lucru productiv pentru angajati: 5 factori de avut in vedere

Conform unui studiu , cel mai important factor cand vine vorba de abilitatea angajatilor de a se concentra este spatiul in care lucreaza.Astfel, un birou care este bine organizat poate creste productivitatea cu aproape 20%. Iata, asadar, factorii de care trebuie sa tii cont atunci cand stabilesti designul spatiului de lucru:Iluminatul este unul dintre cei mai importanti factori care ajuta angajatii sa se concentreze mai bine si sa se simta inspirati pentru rezolvarea taskurilor zilnice.Lumina influenteaza atat starea de spirit, cat si confortul vizual, asa ca este necesar sa alegi solutiile potrivite pentru iluminat.O solutie poate fi amplasarea unor spoturi led pentru iluminat profesional , care pot fi ajustate cu usurinta pentru a obtine lumina potrivita.De exemplu, lumina rece este potrivita pentru activitati intense precum brainstorming sau sedinte pe tema bugetelor, in timp ce lumina calda este ideal pentru activitati de socializare cu colegii sau pentru cateva minute de relaxare.In ziua de azi, cei mai multi angajati lucreaza in fata laptopului si stau pe scaun pentru cea mai mare parte a zilei. Chiar daca este important sa incurajezi miscarea si pauzele pentru ca angajatii sa se ridice de pe scaun si sa se plimbe cateva minute prin birou, exista si alte solutii pe care le ai la indemana.Postura la birou este importanta, asa ca le poti pune angajatilor la dispozitie scaune ajustabile, pe care sa le poata regla pentru a sta cat mai confortabil.De asemenea, le poti oferi perne pentru spate, pe care sa le aseze pe scaun pentru a tine spatele drept. La fel de utile pot fi si mingile pentru gimnastica, pe care angajatii le pot folosi ca alternativa la statul de scaun.Este binecunoscut impactul pe care culorile il au asupra starii de spirit si a capacitatii de concentrare. Asa ca alegerea culorii potrivite pentru spatiul de lucru poate ajuta la cresterea productivitatii.De exemplu, asa cum mentioneaza inc.com , culoarea albastra este cea mai potrivita pentru a incuraja productivitatea.Totusi, este indicat sa nu exagerezi cu alegerea culorilor deoarece, pe suprafete mari, ele pot deveni obositoare.Poti opta pentru un perete colorat sau poti alege diferite obiecte care sa fie colorate in nuantele dorite, precum ghivece cu flori, agende, laptopuri sau fotoliile din birou.Calitatea aerului poate influenta in mod semnificativ capacitatea de concentrare a angajatilor si, implicit, productivitatea acestora.Trebuie sa ai in vedere instalarea unor filtre de aer si, bineinteles, curatarea in mod regulat a filtrelor de aer conditionat deoarece pot acumula praf si bacterii.De asemenea, ferestrele ar trebuie deschise ocazional pentru a permite aerisirea biroului. La fel de eficiente sunt si ghivecele cu plante, intrucat acestea filtreaza aerul din incapere. In acelasi timp, plantele ajuta la reducerea stresului si la stimularea creativitatii.Cele mai multe spatii de lucru merg pe ideea birourilor de tip open space pentru a incuraja comunicarea dintre angajati. Totusi, este important sa le oferi oamenilor posibilitatea de a lucra din diferite spatii, in afara de cel comun.Pe langa salile de conferinta, unde angajatii se pot aduna pentru a lucra in echipa, ar trebui sa existe sali individuale, unde acestia pot lucra in liniste, fara sa fie intrerupti de conversatiile dintre alti colegi.Tine intotdeana cont de faptul ca unele persoane lucreaza mai eficient in echipa, in timp ce altele sunt mai creative cand se deconecteaza de restul biroului.Asadar, modul in care este organizat biroul influenteaza in mare masura modul de lucru al angajatilor si capacitatea acestora de a se concentra si lucra cat mai eficient.Alege iluminatul si culorile potrivite, pune la dispozitie diferite spatii de lucru si ai grija ca aerul sa fie curat si scaunele confortabile.