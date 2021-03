Cum sa compui o tinuta masculina pentru femei

Iata care sunt cele mai reusite tinute masculine pentru femei, in functie de momentul zilei si de locul unde urmeaza sa fie purtate:Un outfit de inspiratie masculina pentru o businesswoman de succes incepe cu un costum impecabil croit, din stofa de calitate, care sa respecte toate detaliile clasice din tinutele domnilor, inclusiv cravata si vesta.Culorile joaca un rol important in cadrul acestui stil vestimentar: o tinuta all black este potrivita pentru intalniri importante si evenimente sobre, iar alegerea unor nuante indraznete precum bleu, fuchsia sau mov cardinal subliniaza caracterul si originalitatea persoanei respective.Paradoxal, acest stil vestimentar scoate in evidenta feminitatea, mai ales daca se opteaza pentru pantofi stiletto si accesorii minimaliste. Un accent de culoare cum ar fi o esarfa sau o brosa fina completeaza un outfit puternic, pentru femei care stiu ce vor.Pentru un outfit masculin de purtat in oras sau la iesirile cu prietenii se potrivesc pantalonii cu croiala dreapta, care sa fie purtati cu pantofi Oxford sau cu tocuri de dimensiuni mici.Daca silueta permite, o optiune excelenta sunt si pantalonii Chinos realizati din bumbac sau tercot ori niste jeans clasici albastri si camasa alba cu o croiala cambrata. Accesoriul must-have este palaria de fetru care confera un aer strengaresc.Pentru zile mai racoroase, o tinuta masculina reusita poate fi compusa din pulover cu anchior adanc purtat cu o camasa pe dedesubt si o pereche de jeans negri la care se asorteaza ghete de dama , de preferat modele cu toc gros.In anotimpul rece se recomanda purtarea unor combinatii de sacou si pantaloni de aceeasi culoare, accesorizati cu o curea masiva din piele si o esarfa tartan din lana moale.O tinuta masculina potrivita pentru reuniuni de familie, iesiri in oras sau intalniri business dinner cuprinde pantaloni din stofa de lana si o camasa cu croiala masculina, care sa fie purtata descheiata la primii doi nasturi, iar mansetele pot sa fie suflecate, pentru un plus de sic. Acest stil smart casual rafinat este desavarsit de accesorii creative si indraznete, precum un ceas de mana barbatesc sau o cravata tip esarfa.All black este o tinuta masculina pentru femei care vor sa impresioneze la un cocktail elegant: combinatia dintre pantaloni negri din stofa, camasa neagra si vesta de catifea intr-o culoare tare reprezinta un succes garantat. Accesoriile potrivite sunt cravata esarfa cu imprimeu grafic sau papion in tonuri intense de fuchsia, albastru bleumarin, burgundy sau verde neon.O decizie curajoasa si imediat remarcata de cei din jur este alegerea unei tinute masculine pentru femei care vor sa cucereasca ringul de dans sau sa impresioneze la un party exclusivist.Combinatia de stiluri sexy-casual sau sexy-formal este cea care intriga si atrage. Se recomanda outfituri precum jeans slim fit, dinner jacket, top de satin si tocuri stiletto. O alta tinuta potrivita este realizata din pantaloni cu vipusca si sacou kaki cu trese pe maneca, iar ca accesorii esarfa de matase si cizme cu toc.Creativitatea si curajul sunt elementele necesare in compunerea unei tinute masculine pentru femei, iar tot mai multe reprezentante ale sexului frumos aleg sa se imbrace cu astfel de outfituri care le pun in evidenta caracterul puternic si independent.