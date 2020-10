Cum sa alegi parfumul potrivit pentru sezonul rece

Un parfum mai puternic

Nu cauta prea departe

Parfumuri gurmande si senzuale

Concentratia

Trucuri pentru a face parfumul sa reziste mai mult

Toamna, cand facem tranzitia spre sezonul rece, este momentul perfect pentru a explora o gama noi de parfumuri, perfecte pentru garderoba ta de iarna. Iata ce ar trebui sa stii pentru a alege parfumul ideal pentru tine.Caldura face ca parfumul pe care il porti sa se simta mult mai puternic. Acesta este motivul pentru care e recomandat ca parfumul sa fie aplicat intotdeauna in locurile in care pulsul tau se simte cel mai intens, deoarece acestea sunt locurile in care pielea ta este cel mai calda. Pe de alta parte, iarna purtam mai multe haine, deci corpul nostru este mult mai acoperit si pielea este mai putin expusa. Din cauza aerului mai rece, un parfum nu se va simti in jurul tau la fel de bine ca in anotimpul cald. De asemenea, parfumul adera mult mai bine pe pielea umeda, insa cand vremea este rece, pielea este, in mod natural, mai uscata. Tinand cont de aceste considerente, in sezonul rece ai nevoie de parfumuri mult mai puternice, cu note calde si ceva mai indraznete.Daca pe timpul verii folosesti parfumurile unui anume brand, este posibil sa iti gasesti un parfum potrivit pentru sezonul rece printre produsele aceleiasi marci. De exemplu, daca iti plac parfumurile Versace fresh, poti explora gama lor de parfumuri mai intense, care s-ar potrivi mai bine unei garderobe de iarna. Odata ce ai identificat care este "familia" aromatica potrivita pentru tine - poate fi cea a parfumurilor orientale, lemnoase, pudrate etc. - iti va fi mult mai usor sa iti gasesti parfumul ideal."Familiile" olfactive lemnoase, condimentate si gurmande se diferentiaza prin note de baza mai puternice. Datorita lor, mirosul parfumului tau va persista mai mult timp. Prin urmare, vor iesi mai mult in evidenta si vor completa cu succes tinutele de iarna. Ingredientele care trebuie avute in vedere sunt lemnul de santal, paciuli, notele de piele, mierea, boabe de tonka, dar si condimentele precum scortisoara si cardamomul.Daca vara poti purta fara nicio problema o apa de colonie sau o apa de toaleta, iarna este indicat sa te orientezi spre o apa de parfum, care este mult mai intensa si se va simti mult mai bine, indiferent cat de multe straturi de haine porti. Pentru a intensifica si mai mult mirosul, nu ezita sa achizitionezi produse complementare din aceeasi gama cu parfumul tau: sapun, gel de dus, crema de corp sau crema de corp. De asemenea, doamnele au la dispozitie un produs special: parfumul pentru par.Pentru a te asigura ca parfumul tau se va simti in mod placut pe tot parcursul zilei, te poti folosi de cateva trucuri. In primul rand, inainte sa te parfumezi, da-te cu putina crema foarte grasa sau chiar vaselina in zonele in care vei aplica parfumul. Asa cum spuneam si anterior, parfumul adera mai bine bine pe pielea hidratata, putin umeda. Aplicand acest strat de crema, vei ajuta la acest proces. Pentru a te invalui in aromele placute ale parfumului tau de iarna, nu ezita sa aplici cateva picaturi si pe esarfa sau fularul pe care le porti. Atentie, totusi, la cele din matase, care se pot pata foarte usor de la parfum.