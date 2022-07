Cum să alegi hainele potrivite pentru copii

Vrei sa imbogatesti garderoba copiilor tai cu hainute noi? Ar fi bine sa achizitionezi modele pentru fiecare sezon si pentru diferite utilizari. Desigur, articolele de baza nu trebuie sa le lipseasca micutilor, indiferent de varsta.

Totusi, pentru ca gama de haine pentru copii este atat de variata, probabil te intrebi cum sa le alegi pe cele potrivite. Iata care sunt criteriile de care poti tine cont, pentru achizitii utile.

Verifica hainele din dressing

Ca sa eviti cheltuielile inutile, ar fi bine sa faci un inventar al hainelor lor. Astfel, o sa economisesti bani, o sa cumperi doar ce lipseste copiilor si vei avea si un dressing aerisit.

Trebuie sa iei in calcul si varsta micutilor atunci cand le cumperi haine. Doneaza sau vinde orice articol care le-a ramas mic, pentru a face loc altora noi. Vezi ce le lipseste micutilor, stabileste bugetul de care dispui si bucura-te de cumparaturi!

Investeste in materiale de calitate

In alegerea hainelor potrivite pentru copii, merita sa te axezi pe articole din materiale de calitate, deoarece pielea lor este mai sensibila decat cea a adultilor. Ideal ar fi ca hainele pe care le poarta sa nu-i irite. Asadar, bumbacul poate fi o alegere optima, fiindca este placut la atingere si este potrivit indiferent de varsta.

Verifica si etichetele hainelor ca sa afli daca au in compozitie tesaturi de buna calitate. Pe 4fstore.ro, gasesti o gama variata de bluze pentru fete, in care micutele se vor simti confortabil pe toata durata zilei. Fie ca vorbim despre tricouri, bluze, treninguri sau pantaloni, bumbacul este un material bland cu pielea si nu provoaca iritatii sau alergii.

Pune accent pe haine lejere

Copiii trebuie sa se simta perfect in hainele pe care le poarta, oricare ar fi anotimpul. De aceea, pune accent doar pe hainele confortabile. Este recomandat sa eviti bluzele sau colantii prea stramti sau incomozi. In schimb, opteaza pentru articole practice, lejere si confortabile, in care copiii se pot misca in voie.

Sunt potrivite si hainele care se inchid cu ajutorul capselor, in loc de nasturi. Acestea se inchid si se deschid mai repede, asa ca micutii nu vor pierde mult timp cu imbracatul sau dezbracatul.

Achizitioneaza haine durabile

Fiindca juniorii alearga si se joaca mai mereu, au nevoie de haine rezistente la purtare. De aceea, include in garderoba lor articole din materiale de calitate, care sa reziste la spalari repetate. Nu uita ca tesaturile sintetice se pot degrada mai rapid, dupa doar cateva purtari sau spalari.

Atunci cand investesti in haine durabile, realizate din materiale de calitate, nu doar ca economisesti bani, dar cei mici se pot bucura mai mult timp de piesele pe care le cumperi.

Renunta la hainele cu detalii inutile sau periculoase

Factorul estetic este important in alegerea hainelor pentru prichindei. Cu toate acestea, nu pune accent pe obiectele vestimentare care au detalii inutile sau chiar periculoase.

Poti lasa pe rafturile magazinelor hainele care au prea multe fermoare, paiete, strasuri sau franjuri in exces. In acest mod, eviti accidentarea micutilor, mai ales daca vorbim despre bebelusi.

Ai in vedere aceste recomandari si vei cumpara cele mai potrivite haine pentru copiii tai. Tine cont de varsta lor si de materialele din care sunt confectionate articolele preferate si nu vei da gres.

