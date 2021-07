Cum sa ai o gradina atractiva? Idei decor gradina cu buget restrans!

Primul pas! O curatenie generalaPrimul pas pentru a incepe reamenajarea gradinii este o curatenie generala. Aceasta cuprinde indepartarea ierburilor si a plantelor uscate, a celor inestetice sau celor pe care nu vrei sa le mai cresti.Niveleaza apoi solul foarte bine si verifica atent aleile si gardul. E posibil sa aiba nevoie de reparatii sau chiar de o inlocuire (mai ales in cazul unui gard de lemn, vechi).Dupa ce ai facut reparatiile necesare, iar gradina ta este curata, uita-te cu atentie la spatiul disponibil si gandeste-te cum vrei sa-l transformi. Iti doresti o gradina cu gazon mult si un loc de relaxare, care sa fie usor de ingrijit, dar sa fie estetica? Sau iti doresti o gradina plina de flori si plante decorative?Imparte apoi gradina in mai multe zone: zona de relaxare, zona plantelor, zona in care amenajezi un gratar, etc.Pietrele sunt ideale pentru a decora gradina cu usurinta, fara sa fie necesar sa cheltui multi bani. Daca iti doresti un decor gradina cu pietre trebuie doar sa adaugi mai intai o folie de plastic in zona in care urmeaza sa le asezi si apoi sa pui peste aceasta un strat gros de pietre. Iarba si buruienile nu isi vor mai face aparitia. In plus, in aceasta zona poti aseza locul e luat masa sau un hamac ori un leagan (mai ales daca amplasezi decorul cu pietre intre copaci, la umbra).Urmatorul pas pe care trebuie sa-l faci este sa alegi plantele potrivite pentru gradina ta. Dintr-un decor gradina cu flori nu trebuie sa lipseasca plantele ornamentale, cu frunze mari si verzi. Iar cand alegi florile pentru gradina ta, acorda atentie cromaticii. Oricat de tentant ar parea, nu trebuie sa-ti transformi gradina intr-o sorcova. Opteaza pentru plante decor gradina cu flori in nuante pale sau alege doar doua, maxim trei culori de flori, care sa se asorteze. De exemplu, rosu, grena si alb sau roz.Ai un gard simplu, cu un aspect banal? Daca nu ai bani sa-l schimbi, cel mai usor este sa-l camuflezi. Poti face acest lucru cu ajutorul unui gard viu din plastic . Acesta imita perfect iedera si se instaleaza foarte usor. In plus, este ieftin si nu vei avea nevoie de ajutor pentru montaj. Acesta are un aspect placut si iti va inviora gradina si in sezonul rece. Imagineaza-ti doar cat de frumos vor arata beculetele de Craciun in acest gard, vesnic verde.Daca esti in cautarea unor decoratiuni gradina ieftine, este important sa tii cont de spatiul de care dispui si de nevoile pe care le ai. Poti alege un mobilier simplu, din lemn, fier forjat sau rachita. Acesta poate fi compus dintr-o masuta de cafea si fotolii sau foltolii si canapea. Daca spatiul iti permite, poti adauga un balansoar, si poti amenaja si o zona pentru sezlonguri. Cu siguranta iti vei dori sa stai sa te bronzezi in zilele de vara.Din nicio gradina nu trebuie sa lipseasca decoratiunile. Aceastea schimba radical aspectul gradinii si ii ofera un plus de eleganta. Iata cateva idei decoratiuni gradina care vor schimba radical aspectul gradinii tale: pitici de gradina, fantana, casute pentru pasari sau voliere decorative pe care sa le agati in copaci, pasari flamingo, insecte decorative, o arcada pentru flori etc.